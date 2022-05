La modelo mexicana ‘explotó’ ante las críticas

“La gente es ignorante” dijo Evelyn Beltrán por medio de Instagram

Toni Costa habla sobre los motivos por los cuales terminaron Adamari López y el

Evelyn Beltrán detalla cirugías: La modelo mexicana y ahora novia de uno de los integrantes de la Casa de los Famosos, Toni Costa, dio mucho de que hablar luego de haber dado una respuesta contundente ante los ataques que diariamente recibe en redes sociales, en donde le dijeron que a tan corta edad, se había hecho muchas cirugías.

La novia de Toni Costa no dudó en poner un ‘alto’ a estas críticas y decidió dejar a los ‘haters’ callados. Cabe destacar que Toni es el ex esposo de Adamari López, por lo cual muchos fans de la boricua no han estado de acuerdo con la relación nueva que el español tiene con la modelo.

Le respondió de forma contundente a sus seguidores

Por medio de sus historias de Instagram, la novia de Toni respondió a una pregunta que le hicieron en donde le ponían ‘¿Por qué tantas cirugías a tan corta edad?’ a lo cual Evelyn respondió un poco molesta ante los ataques y decidió hablar por primera vez de los arreglos estéticos a los que se ha sometido.

“La gente es ignorante, déjame, te explico mis cirugías. Me reduje los senos porque tenía una 40 H y la espalda me dolía (era una necesidad)”. Además detalló que también se sometió a una liposucción y que lo que le digan sobre su cuerpo y los arreglos que se ha hecho, no le importan. Archivado como: Evelyn Beltrán detalla cirugías