Sorprende a todos con su nuevo look. Evaluna Montaner, hija del cantante venezolano Ricardo Montaner, se rapa y las críticas la hacen pedazos.

Esta controversial imagen está disponible en la cuenta oficial de Instagram de Suelta la sopa, la cual retomó de las redes sociales de Evaluna Montaner, y dice lo siguiente: “Evaluna Montaner estrena cambio de look aparentemente rapada y la critican”.

Evaluna Montaner se rapa. Por su parte, la hija de Ricardo Montaner, quien se casó con el músico Camilo en febrero pasado, comentó: “Por alguna razón, la gente piensa que me rapé. Es rubio, amigo, no me rapé. Pero si me rapo, ¿qué?”.

No pasó mucho tiempo para que los seguidores de esta cuenta se le fueran con todo a Evaluna por haberse hecho este cambio de look: “Pero supuestamente ella es cristiana, ¿cuál es el ejemplo que dará?”, “Que horrible, cada vez está más fea”, Ridícula, ¿a quién le importa?”, “Por mí que se rape la cri…, me da lo mismo”.

Alguien más lanzó un contundente mensaje que involucra también a Camilo: “Esa relación puro marketing es, ella es lesbiana cien por ciento y él gay, ¿para qué negarlo, digo yo? Esa cara que tiene no es de una mujer plena, satisfecha y feliz, ya que ni el dinero ni la fama dan todo eso”.

Una internauta fue más allá y así se expresó de la hija de Ricardo Montaner: “No sé qué le ven de bonita”, mientras que alguien más dijo: “De aquella niña dulce tierna no quedó nada”.

Esto es apenas una pequeña muestra de las críticas que hicieron pedazos a Evaluna Montaner, quien parece no dejó muy contentos a muchos con este cambio de look.