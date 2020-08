La hija de Ricardo Montaner sorprende a sus seguidores

Le recuerdan a Evaluna Montaner que es cristiana por una simple foto

“¿Ella no es cristiana para andar mostrándolo todo?”, expresaron

Evaluna Montaner, hija del cantante venezolano Ricardo Montaner, sorprende a sus seguidores en sus redes sociales, pero le recuerdan que es cristiana por una simple foto en la que deja ver un poco más de lo habitual.

Con más de 500 mil likes hasta el momento, entre ellos de su esposo, el músico Camilo, así como de sus hermanos, Mau y Ricky Montaner, y el conductor Orlando Segura, esta foto de Evaluna Montaner se puede observar en su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de 10 millones de seguidores.

Con un traje de baño de dos piezas en los que resalta el color verde, la hija de Ricardo Montaner dirige una mirada sugestiva a la cámara mientras afirma: “Busco el sol como un girasol”.

Sus admiradores de inmediato la llenaron de elogios: “Eres fuego, mami”, “Eres perfecta”, “Demasiado hermosa”, “Guapa eres”, “Maravillosa”, “Te amo Eva, gracias por tu sonrisa”, “Deslumbrante”, “Divina”.

Pero cuando parecía que todo serían halagos para Evaluna Montaner, llamó la atención la pregunta que hizo una internauta que provocó reacciones de todo tipo: “¿Ella no es cristiana para andar mostrándolo todo?”.

“¿Algún problema?”, “Jajaja, con este comentario 100 por ciento segura que tu Dios no es el mismo Dios de ella, el tuyo se basa en juzgar, señalar, criticar, mejor me quedo callada porque sin palabras, jaja”, “¿Qué tiene? Cada quien es dueño de mostrar su cuerpo”, “Que comentario más estúpido”.

Por otro lado, hubo quienes apoyaron el comentario de porque si Evaluna Montaner es cristiana tiene que andar mostrando todo: “Lo mismo pensé yo… y además, señora”, “No creo (que sea cristiana)”, “Obviamente que no es, jaja”, “Disque de corazón y alma libre, ojo con esas contradicciones”, “Es que las cristianas no se sienten sexys, vea pues, me vengo a enterar”, “¿Dónde quedó tu espiritualidad? ¿Eso es de agrado a nuestro padre celestial?”.

Hasta el momento, ni el papá de Evaluna Montaner, el cantante venezolano Ricardo Montaner, ni su esposo Camilo, han hecho algún comentario sobre esta foto, la cual provocó muchas reacciones de parte de los usuarios.

Varios de ellos esperaban con ansias la respuesta de Ricardo Montaner, quien con frecuencia deja algún recuerdo en la cuenta de Instagram de su bella hija.

Por otro lado, hubo una persona que comentó: “A @jbalvin le encanta esto”, pues se ha rumorado que al cantante colombiano le agrada Evaluna, a pesar de que está casada desde febrero pasado.

“¿Y esta flor tan hermosa?”, “La más linda”, “Que bonita”, “Sos lo más lindo que puede existir”, “Eres toda una diosa inalcansable”, “A Camilo no le gusta esta foto”, “Me encantas”, “Cómo te luce de bien el matrimonio, jaja, hermosa”, “Que linda te ves”, “Ah, la casada más hermosa”, se puede leer en más comentarios.