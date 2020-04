La hija de Ricardo Montaner deleita la pupila de sus seguidores

Evaluna Montaner deja ver sus glúteos en bikini desde el agua

La imagen está cerca de llegar a los 900 mil likes

Grata sorpresa se llevaron los seguidores de Evaluna Montaner, hija de Ricardo Montaner, ya que la joven cantante compartió una imagen en su cuenta oficial de Instagram en la que deja ver sus glúteos en bikini desde el agua.

Hasta el momento, esta publicación está cerca de llegar a los 900 mil likes, entre ellos de sus papás, Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez M. Montaner, así como de sus hermanos Mau y Ricky, pero su esposo, Camilo, no se manifestó pronto ni con un comentario.

“Aquí. Donde no existe otra cosa que ese momento. Donde el frío del agua te hace suspirar cuando te toca el ombligo. Donde se escucha el corazón en la cabeza y voces felices cerca, pero lejos. Donde el único miedo que tienes es no saber que está debajo de ti a menos que te quedes esperando para ver. Donde no pasa nada. Donde pasa todo”, escribió Evaluna.

La hija de Ricardo Montaner continuó con este texto: “Donde estuvimos hace un mes sin saber que llegaríamos a este nuevo mundo en el que estamos viviendo. Donde escogemos estar sin necesidad de estar. Aquí, en su paz”.

Evaluna Montaner finalizó así: “Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; porque en ti ha confiado. Isaías 26:3”.

Los seguidores de la hija de Ricardo Montaner quedaron encantados con esta publicación: “Linda”, “Bello todo”, “Guapa, hermosa, preciosa”, “Te amo, soy tu fan”, “Grande”, “La más bella lunita de todas”.

No faltó el seguidor que le hizo una petición, aunque hasta el momento no ha obtenido respuesta: “Hola!!! Antes que nada, quiero felicitarte por tu increíble trabajo y dejarte mi cover en violín de Favorito. Espero te guste, y de ser así, me ayudaras a compartirlo para que más gente pueda disfrutarlo!!! Te envío mis respetos y bendiciones”.

También, otros internautas quedaron maravillados con esta foto en la que Evaluna Montaner deja ver sus glúteos en bikini desde el agua: “Qué buena pic”, “Lástima que esa foto nunca la podremos tomar ni por el pu… riesgo”.

Por su parte, una internauta lanzó un contundente mensaje: “Quién como ustedes que pueden darse esos lujos cuando tenemos un mundo también lleno de pobreza, que muchas personas no pueden estar en casa o respetar la cuarentena porque llevar un plato de comida a su hogar. Qué reflexivo tu post”.

Horas después de que la hija de Ricardo Montaner compartiera esta publicación, su esposo, Camilo, le escribió: “Wow. Wow. Tú realmente puedes escribir!!!”, a lo que varios internautas respondieron: “Ella puede, te casaste con una mujer maravillosa. Enamorada de su amor”, “De todas las cosas lindas que le ha dicho este hombre a esta mujer, aquí es donde dices: ‘Por Dios'”.

Una admiradora lanzó una teoría al aire: “No sé porque, pero creo que @evaluna nos dirá que está EMBARAZADA”, a lo que otras personas respondieron: “En sus ojos se nota la felicidad que siente”, “Van a ser papás”, “Sí, es más que obvio, que emoción”.