La hija de Ricardo Montaner presume sus curvas en infartante bikini

Evaluna Montaner cautiva con su belleza en las redes sociales

“Qué bien come Camilo”, le escriben los fans Evaluna Montaner bikini rojo. La cantante venezolana Evaluna, hija del famoso artista musical Ricardo Montaner, es considerada una de las celebridades más sexys y coquetas del mundo del espectáculo y constantemente en sus redes sociales demuestra que es dueña de una escultural figura, con fotos que elevan la temperatura. En esta ocasión, la también actriz encendió las redes sociales al compartir en su cuenta de Instagram una imagen de infarto, donde presumió una vez más su belleza con un atrevido y diminuto bikini color rojo, que dejó poco a la imaginación y provocó suspiros entre sus seguidores. Evaluna en bikini rojo Cabe recordar que la venezolana junto a esposo, el también cantante Camilo Echeverry, dejan a un lado el pudor y muy constantemente se les puede ver en imágenes atrevidas, donde ambos se demuestran todo el amor que se tienen, cosa que les agrada a los internautas. La pareja contrajo nupcias el año pasado y sorprendió a sus seguidores al casarse en plena pandemia. En su enlace matrimonial estuvieron presentes el padre de la novia, el reconocido cantante Ricardo Montaner y sus hijos Mau y Ricky. Se especulaba que su matrimonio fue por la llegada de un bebé, pero luego de más de un año, todo parece indicar que no llevan prisa por agrandar la familia.

Evaluna Montaner bikini rojo: Disfrutando del sol En el perfil de red social de Evaluna Montaner, se puede ver una serie de imágenes donde muestra sus curvas de manera candente, portando un sexy traje de baño rojo de dos piezas; cada fotografía tiene un ángulo diferente, elevando el nivel de sensualidad conforme están pasando las instantáneas. En una se ve a la venezolana recostada disfrutando del sol, mientras que a un costado de ella está una piscina; inmediatamente los usuarios se hicieron presentes con comentarios como: “Hay personas que solo llegan a tu vida para sacarte esa leche y ya”.

Evaluna Montaner bikini rojo: Desata las pasiones Otra de las fotografías que compartió en su perfil fue una donde le está dando la espalda a la cámara, mientras posa de una manera bastante sensual enseñando su cinturita de avispa; lo que la hace más atractiva es el diminuto bikini rojo que está utilizando, desatando la lujuria entre sus seguidores. “No me gustan mucho los tatuajes, pero te amo mucho, mucho”, “lo ven y ella no anda afanada en ponerse implantes y es mega bella”, “mostrando los tatuajes secretos que no se ven”, “qué bien come Camilo”, “Camilo se hace el tonto, pero mira lo que se come”, fueron algunos de los comentarios.

Evaluna Montaner bikini rojo: Evaluna muestra la tanga No es la primera vez que Evaluna aparece sin ninguna vergüenza, anteriormente la hija de Ricardo Montaner mostró sus atributos como nunca la habías visto, ya que para ello utilizó una endemoniada tanga que levantó más que suspiros entre sus fans, y sobre todo porque la fotografía se la tomó su esposo, Camilo Echeverry. La sexy fotografía la subió en su cuenta oficial de Instagram @evaluna. La cantante dejó a un lado todos los sentimientos de culpa y sin culpa, dejó ver una de las prendas más íntimas que utiliza cuando está con su marido. En aquella ocasión recibió una gran cantidad de reacciones y comentarios.

Evaluna Montaner bikini rojo: Fans enloquecen Es por ello que la publicación es un éxito y sus seguidores se lo han hecho saber con muchos comentarios subidos de tono, ante la sorpresa que causó su atrevimiento. De inmediato la gente no se resistió a comentar la foto, en la que Evaluna Montaner muestra sus encantos con una tanga de infarto y sobre todo, porque la postal la tomó Camilo Echeverry. “Quiero”, “diosa”, estás cañona”, “me encanta”, “divina”, “mi reina”, perfecta”, “perfección”, “Dios santo”, “tremenda”, “uff”, “caliente”, fueron tan solo algunas de las expresiones que recibió la hija de Ricardo Montaner por mostrar sus atributos en sexy tanga.

Evaluna Montaner bikini rojo: Muestras de amor Hace algunos días también encendieron las redes sociales Evaluna y Camilo, al subir una foto muy íntima. El cantante colombiano sorprendió a sus millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, al publicar una reveladora fotografía con su esposa, empiernados desde la cama. Y mientras se deciden a tener a su primer hijo, la pareja no desaprovecha cualquier oportunidad para expresar lo enamorados que están el uno del otro. Como lo hizo Camilo durante su participación como coach en el programa La Voz Kids, donde no se cansó de expresar su amor a su esposa, enviándole románticos mensajes.

Suben la temperatura Pero no solo en los programas en donde participa el intérprete de “Ropa Cara” y “Machu Pichu” expresa su amor por la hija de Montaner, pues son en sus propias redes sociales donde la joven pareja comparte con sus seguidores la bien que lo pasan en su vida de casados. Un claro ejemplo fue la fotografía que Camilo compartió en su cuenta de Instagram, la cual inmediatamente llamó la atención de los internautas, pues muestra un momento íntimo junto a su esposa y compañera de vida Evaluna. La imagen fue tomada desde el interior de su cama, con las piernas de ambos cruzadas y con el mensaje: “morning”. Archivado como Evaluna Montaner bikini rojo hija Ricardo Montaner.

Inmediatamente la borró La publicación inmediatamente se volvió viral, pues los usuarios de redes sociales aseguraron que estaba bastante explícita pues bajo las sábanas mostraron pura piel; mientras que otros opinaron que es muestra del gran amor que se tienen los jóvenes. La imagen fue borrada tan solo una hora después de haber sido publicada por el cantante colombiano. Pero no contaba con la astucia de varios medios de comunicación, como el programa de Suelta la Sopa, que rescató la imagen y la subió a sus redes sociales, donde los usuarios inmediatamente emitieron su opinión sobre la íntima fotografía que subió el esposo de Evaluna. Archivado como Evaluna Montaner bikini rojo hija Ricardo Montaner.

Se preocupan por Ricardo Montaner Algunos de los comentarios que hicieron en la publicación del programa mostraron su preocupación por el cantante Ricardo Montaner, padre de la joven esposa de Camilo, Evaluna: “Ricardo Montaner se va infartar”, “A Ricardo Montaner no le gusta eso” y “La gloria de Dios, estoy cantando y me salen con esto”. “Ricardo Montaner es el que filmó la escena haha!”, “A Ricardo Montaner no le gusta eso”, “Montaner se infarta cuando es lo ajeno con su familia no”, escribieron algunos, mientras que otros usuarios aseguraron que la foto de Evaluna y Camilo no tenía nada de íntima: “Que hay íntimo no hay nada ni se ve nada”, “La gente siempre exagera, que va, no se ve nada”. Archivado como Evaluna Montaner bikini rojo hija Ricardo Montaner.