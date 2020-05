View this post on Instagram

Hace 5 años estoy en "etapa de luna de miel" con @camilomusica. Desde que empezamos a salir me decían que esa etapa se terminaba. (Me lo siguen diciendo). Yo no creo que eso tiene que ser así. Yo escojo vivir siempre con mariposas. Siempre nacen mariposas nuevas. Cada vez hay más y más fuertes. Son diferentes a las de hace 5 años pero aquí están. Todos los días. Acompañando nuestra luna de miel. Me encantas @camilomusica.