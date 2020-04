Evaluna Montaner comparte fotografía en Instagram que deja encantados a sus seguidores

Le recuerdan a la hija de Ricardo Montaner que no tiene 90-60-90, pero aún es perfecta

“Me puse a bailar en cuarentena”, confiesa la esposa de Camilo Echeverry

Otra vez lo hizo. Evaluna Montaner, hija del cantante venezolano Ricardo Montaner, deja encantados a sus seguidores luego de que compartiera una fotografía en su cuenta oficial de Instagram en la que luce guapísima, incluso, algunos admiradores le recordaron que no tiene 90-60-90, pero aún así es perfecta.

Con más de un millón de likes hasta el momento, la hija de Ricardo Montaner, quien está casada con el músico Camilo Echeverry, escribió lo siguiente: “Sí. Así como lo ven. Me vestí, me maquillé, me puse brilli brilli y me puse a bailar en cuarentena“.

En una fotografía que había publicado Evaluna Montaner anteriormente, y donde escribió: “Pa’ verte de cerquita”, su esposo, Camilo Echeverry, contestó con un emoticón de un enchufe, lo que provocó muchas especulaciones de parte de los usuarios, pero en esta ocasión, en que la hija de Ricardo Montaner “confesó” algo de lo que hizo en cuarentena, no fue asi.

Y como si se hubieran puesto de acuerdo, varios admiradores le escribieron: “Eres perfecta sin el 90-60-90”, haciendo alusión a uno de los temas que Camilo Echeverry le dedicó a Evaluna Montaner.

Después de leer este comentario, algunos internautas respondieron así: “Y natural”, “Le falta para llegar a esas tallas“, “Es que Eva no necesita tener esa talla porque es perfecta, por eso la música dice: ‘eres perfecta sin el 90-60-90′”, “90 pecho 60 cintura 90 caderas”.

Otro tipo de halagos para la hija del cantante venezolano Ricardo Montaner no pudieron faltar: “Toda preciosa”, “Bella”, “Guapa”, “Hermosa”, “Dios te bendiga, que bella”.

Por su parte, un usuario le mandó un mensaje directo a Ricardo Montaner: “Linda te salió la nena @ricardomontaner”, mientras que alguien más le confesó a Evaluna Montaner: “Bellísima, amé esas pestañas de color”.

Por otra parte, la cuenta @evalunatissue le hizo un reclamo justificado a la hija de Ricardo Montaner: “Activa Twitter”, ya que Evaluna Montaner, a pesar de contar con más de 320 mil seguidores, los tiene muy abandonados, pues su última publicación es del 29 de febrero, donde compartió una fotografía de su boda con el músico Camilo Echeverry con el siguiente texto: “Muy pronto, LUNES DE CAMILO Y EVALUNA”.

El 10 de marzo, y como un twet fijado, publicó: “POR PRIMERA VEZ”. Ya salió nuestra nueva canción. Vayan a escucharla! @CamiloMusica”, además de compartir el link de YouTube.

Sus seguidores reaccionaron de inmediato a este tweet: “Corazón, está increíble, no sabes lo mucho que la amé”, “Esta canción es una obra de arte, que muestra la bendición de Dios a través del amor”, “Gracias, gracias, gracias, por inspirarnos a creer en ese amor bonito, en ese amor real”, “Que hermosa canción”, “Son unos genios”.

Por último, una seguidora escribió: “La amé, gracias por compartir momentos especiales de su boda… Que su amor crezca muchísimo y que Dios siga siendo el centro de su relación. Dios los bendiga bastante”.