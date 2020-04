La hija del cantante venezolano Ricardo Montaner deja ver sus glúteos de cerca desde el agua

Evaluna Montaner sorprende a todos con revelador video

La publicación tiene hasta el momento más de 600 mil likes

Parece que no le importó estar rodeada de tiburones a Evaluna Montaner, hija del cantante venezolano Ricardo Montaner, para dejar ver sus glúteos de cerca desde el agua.

Esta publicación, que hasta el momento tiene más de 600 mil likes, entre ellos, de su famoso padre, Ricardo Montaner, está disponible en la cuenta oficial de Instagram de Evaluna Montaner, que en febrero pasado unió su vida en matrimonio a la del músico Camilo Echeverry.

La bella joven escribió el siguiente texto para compartir su publicación: “Hoy es el Día de la Tierra. Les propongo un reto para honrarla. ¿Qué tal si tratamos a este hermoso e inmerecido lugar donde vivimos como si todos los días fueran el día de la Tierra? ¿Con amor? ¿Con respeto? ¿Con compasión? Así como cuando uno está de invitado en otra casa, de visita”.

Evaluna Montaner, quien actualmente cuenta con 22 años de edad, continúa con su mensaje: “Hoy lo celebramos desde nuestras casas. Devolviéndole un poco del oxígeno y de la libertad que le robamos por tantos años. Gracias a Dios por dejarnos vivir Tus maravillas tan de cerquita. #MilMillonesSombrasDeVerde #DíaDelPlaneta #Soy20Del20”.

Pero más que tomar en cuenta su mensaje, los admiradores de la hija de Ricardo Montaner aprovecharon la ocasión para llenarla de elogios luego de que dejara ver sus glúteos de cerca desde el agua: “Eres más buena”, “Eres linda te amo”, “Eres hermosa”, “Perfecta”, “En armonía total con el mundo, eres asombrosa”.

No faltó quien sacara a relucir a su esposo, el músico Camilo Echeverry, quien está de estreno con su primer disco, “Por primera vez”: “A Camilo no le gustó el video, tenías que nadar en falda”, “Lo que se come Camilo”, “A Camilo no le gusta esto”, “Camilo tiene celos de que digas que es el Día de la Tierra y no el día de él”.

Otros usuarios mostraron su preoucupación porque Evaluna Montaner estaba rodeada de tiburones: “¿Esos tiburones no son peligrosos?”, “Hay tiburones ahí, ¿lo notaste? Te amo”, “Aquí llegó tu tiburón”.

Un admirador no se quedó con las ganas y le dijo “Mamacita” a la hija del cantante venezolano Ricardo Montaner luego de que la viera nadando con sus glúteos en primer plano, mientras que una usuaria aseguró lo siguiente: “Ya sabemos por qué Camilo te ama” y alguien más posteó: “Lindas nal…”.

“Tú eres perfecta”, “Evaluna es mi novia”, “La creación de Dios es perfecta”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en esta cuenta de Instagram.

Por su parte, un internauta hizo una pregunta muy seria: “¿Y qué tendrá que ver el video del cul… de alguien con el Día de la Tierra?”. recibiendo como respuesta: “Que lata que haya gente como tú que se fije en ese tipo de cosas en vez de fijarse en lo hermosa que debe ser la experiencia de nadar entre tiburones, o en el mar en sí, que es parte del planeta Tierra. Por lo demás, está nadando, ¿esperas que se meta con jeans y polera'”.