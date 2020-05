Usuarios descubren algo en foto donde aparece Evaluna Montaner

La hija del cantante venezolano está acompañada por su esposo, Camilo, y demás integrantes de su familia

La publicación está cerca de llegar a los 300 mil “Me gusta”

Una nueva polémica. Usuarios descubren algo en foto donde aparecen Evaluna Montaner, hija de Ricardo Montaner, y su esposo, Camilo, así como demás integrantes de su familia, pues da la impresión que su cuñada está embarazada.

Esta publicación está cerca de llegar a los 300 mil “Me gusta”, entre ellos del cantante venezolano Ricardo Montaner, y está disponible en la cuenta oficial de Instagram de Mau y Ricky Montaner.

En esta imagen, al parecer Evaluna Montaner y Camilo están en un festejo, por lo que lucen de lo más elegantes con originales outfits, además de los hijos del cantante venezolano Ricardo Montaner con sus respectivas parejas.

“Como que Mau y Sara ya sabían lo del coronavirus porque están como apartados… o capaz olía mal. Todo puede pasar”, se lee en el texto que acompaña esta fotografía.

Una usuaria no perdió el tiempo e hizo la siguiente pregunta luego de que notara algo extraño en la cuñada de Evaluna Montaner: “¿Sara está embarazada?”, lo que provocó muchas reacciones: “Me preguntaba lo mismo”, “Por lo que parece, ¿o será la pose?”, “Jaja, es su cadera”.

Por otra parte, una admiradora comentó: “Estos Mau y Sara”, mientras que otras personas se expresaron así: “Que hermosos todos”, “Que bonitos”, “Ahora si todos en pareja”, “Que linda familia”, “Guapísimos”.

Por su parte, un internauta no se guardó nada en su comentario: “Raro, la Stefy no muestra cul…”, a lo que otras personas respondieron: “Infumable la mina, cartoneando siempre!!! No le avisaron que los famosos son los Montaner”, “Parece que no le avisaron, siempre ocupando el centro… comparto la idea, infumable”, “La única que quiere sobresalir, es inbancable”,.

Más adelante, otra internauta se hizo la misma pregunta sobre la cuñada de Evaluna Montaner: “¿Está embarazada Sara o me parece a mí?”, algo muy similar a lo que escribió otra persona. “De lejos, parece que @saraescobare está embarazada”.

No podían faltar los comentarios dirigidos a la hija de Ricardo Montaner y su esposo Camilo: “Camilo y Evaluna le dan demasiado”, “Los amo @evaluna @camilomusica @mauyricky”, “Que facha, Camilo”.

Después de que Mau y Ricky, hijos del cantante venezolano Ricardo Montaner, compartieran esta fotografía en su cuenta oficial de Instagram, más usuarios siguieron comentando lo mismo: “Como que Sara tiene un poco de panza de embarazada”, “¿Alguien más le ve la pancita a Sara?”, “Sara parece embarazada en esa foto”, “Como que a @saraescobare se le hizo una pancita hermosa”.

Una admiradora de la familia Montaner no se quiso quedar atrás y posteó lo siguiente: “Verlos a todos juntos me da tanta ilusión, esa hermandad, esa buena vibra, que Dios los siga protegiendo mil veces”.

También, hubo quien quiso dirigirse de manera específica a la hija de Evaluna Montaner, quien se casó con Camilo apenas en febrero pasado: “Jajaja, esa Evaluna toda chiquita re tierna”.