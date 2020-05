La hija del cantante Ricardo Montaner despierta la lujuria de todos

Evaluna Montaner luce blusa que transparenta sus pezones

La publicación tiene más de un millón de likes hasta el momento

En plena cuarentena, Evaluna Montaner, hija del cantante venezolano Ricardo Montaner, despierta la lujuria de todos con blusa que transparenta sus pezones.

Hasta el momento, esta imagen, que está disponible en la cuenta oficial de Instagram de Evaluna Montaner, tiene más de un millón de likes y comentarios de todo tipo.

La hija de Ricardo Montaner posteó “mood”, que podría traducirse como “estado de ánimo”, mientras mira fijamente a la cámara y usa una blusa blanca que transparenta sus pezones. Llama también la atención que luce algo despeinada.

Su hermano, Ricky Montaner, del dueto Mau y Ricky, escribió: “Si alguien va a comentar algo negativo, los invito a hacerlo en este comentario para encontrarlos más fácil y así poderlos mandar al carajo personalmente. Te ves mami, Evi”.

De inmediato, algunos usuarios reaccionaron a este comentario de Ricky Montaner en el que defiende a Evaluna: “Mándame al carajo si quieres, pero mándame”, “Aprende a entonar antes que amenazar, que si no fueras hijo de Stefy, no te daría bola”, “Cualquier cosa con tal que me encuentres, baby”, “Ese es el hermano que necesitamos todas”, “Me estoy metiendo porque nos dan el derecho, por algo la foto es pública y los comentarios no están bloqueados, ¿no crees?”.

Por su parte, el esposo de Evaluna Montaner, el músico Camilo, escribió lo siguiente: “Yo me casé por el espíritu, pero uffffff”, acompañado del emoticón de un fantasmita.

Los seguidores de la hija de Ricardo Montaner reaccionaron a este comentario de Camilo: “Pero se vería mejor con sostén”, “Yo no veo que está mostrando las tet… para ‘ser mirada'”, “Jajaja, por el espíritu”, “Una vez que pruebas la carne, no vuelves a la ensalada. Bienvenido a mi mundo, simple mortal”.

Por su parte, un internauta se expresó de la siguiente manera: “Dejen de criticarla tanto, ella sabe que es hermosa y el amor que Camilo le tiene es único, creo que debemos de dejar de atacarla por una foto, además no entiendo la necesidad de hacerlo, si Camilo que es su esposo no le dice nada, nosotros tampoco tenemos que decirle nada, porque ninguno es quien para hacerlo”.

No pudo faltar el comentario de su otro hermano, Mau Montaner: “Que guapa eres, coño!!!”, al que se unieron más reacciones similares: “Ufff, fotón!!!”, “Bonita”, “Espectacular”, “Que guapa”, “Evi, sos todo lo que está bien”, “Eres muy mami”, “Te amo”.

Nadie quedó indiferente a esta fotografía que compartió la hija de Ricardo Montaner: “Estoy segura que Camilo, cuando quiso compartir con nosotros este momento con su esposa, a lo que menos atención le dio fue a los senos o si tenía brasier o no. Si es cristiana o no lo es, no tiene nada que ver con usar brasier, algo tan natural como son los senos de una mujer, cada quien tiene derecho a llevarlos como quiera”.