Evaluna se ‘destapa’ y presume su embarazo sin blusa

Evaluna causa furor en redes sociales

La esposa de Camilo se ‘destapa’ y presume su embarazo sin blusa

“Amada mía, eso es ahorita”, le dijo su papá, Ricardo Montaner, al ver estas fotografías

“¿Qué empiece el debate… niña o niño? A unas semanas de convertirse en mamá por primera ocasión a sus 24 años de edad, Evaluna causa furor en redes sociales luego de que se ‘destapara’ y presumiera su embarazo sin blusa. La esposa de Camilo provocó un gran revuelo que hasta su papá, Ricardo Montaner, reaccionó a esta publicación.

En una hora, este par de imágenes alcanzó más de millón y medio de “Me gusta”, además de que gran cantidad de respuestas apuntaban a que Índigo es un varón. Quien se hizo presente en esta dinámica de Evaluna es otra mamá primeriza muy popular, Yuya, quien con el sencillo calificativo de “bellezas”, también logró muchas respuestas a su comentario.

El inesperado mensaje de Evaluna

Fue en los primeros días de este 2022 que la esposa de Camilo encendió las alarmas luego de que publicara un mensaje que tomó por sorpresa a sus seguidores: “Llevo varios días queriendo hacer este post sin saber bien cómo. Nos estamos despidiendo de un año que sin duda para mí marcó un antes y un después. El 2021 me cambió.

“Me caí, me levanté, lloré… mucho. Me reí… mucho. Empecé terapia, me perdoné, aprendí, me sentí amada y acompañada, me encontré, volví a empezar, conocí muchos lugares nuevos, comí cosas muy ricas, me mudé, volví a casa y volví a tener conversaciones profundas, extrañé mucho a mis papás y amé el reencuentro, conocí a mi versión favorita de mí”.