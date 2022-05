¡Evaluna comparte un tierno momento de su bebé junto a Camilo!

La pareja conmocionó a sus seguidores con éste tierno video

Evaluna bebé Camilo: Camilo y Evaluna anunciaron el nacimiento de su hija en el mes de abril, así lo anunciaron por medio de su cuenta de Instagram en donde compartieron una serie de fotografías super tiernas del nacimiento de Índigo, tanto Evaluna como Camilo se mostraron de lo más felices al compartir la noticia de que ya son papás.

Desde entonces, la pareja ha tenido muchos cuidados con respecto a la imagen de su bebé, a la cual no han mostrado al completo. Pero la hija de Ricardo Montaner se encarga de mostrar los mejores momentos que vive junto a su esposo y su bebé, los cuales son demasiado tiernos.

Camilo aparece bailando junto a su bebé, y se percatan de un detalle…

El día de ayer, la hija de Ricardo Montaner, Evaluna, compartió un tierno video en donde mostró a Camilo cargando a su bebé, lo cual conmocionó a sus millones de seguidores. Podemos observar como ambos están en un patio en conjunto con la naturaleza y pasando de un buen rato.

Se puede ver como el intérprete de ‘Millones’ baila tiernamente con su pequeña Índigo, mientras que el no se da cuenta de que Eva Luna lo está grabando. Las personas en los comentarios se percataron de un detalle muy tierno, y es que utilizan pañales lavables, lo cual, muchos creen que es una gran ayuda al medio ambiente, aunque no faltó quien dijera que es algo ‘fuera de lo común’; “No es común eso, no les ayuda a los bebés”, “Es curioso y son muy caros”, “Con los pañales lavables me terminaron de chorrear el corazón”, “¡pensé igual! Ya los amo y con esto me termine de derretir de amor”, “A tomar como ejemplo, pañales ecológicos”, “Son lo mejor para el bebé y para el planeta”. (VIDEO) Archivado como: Evaluna bebé Camilo