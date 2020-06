Evaluna Montaner deja a todos con la boca abierta

La hija del cantante venezolano Ricardo Montaner cautiva al aparecer en bikini

Su papá también reaccionó a esta bella imagen

En plena cuarentena, Evaluna Montaner deja a todos con la boca abierta y cautiva al aparecer en bikini que hasta su papá, el cantante venezolano Ricardo Montaner, reacciona.

Con más de un millón y medio de likes hasta el momento, entre ellos de su esposo Camilo, sus hermanos Mau y Ricky Montaner, la actriz Marjorie de Sousa, Jenicka López, hermana de Chiquis Rivera, y el propio Ricardo Montaner, esta bella imagen que compartió Evaluna Montaner está disponible en su cuenta oficial de Instagram.

La hija de Ricardo Montaner, quien cuenta con 22 años de edad, deja ver su delgada figura enmarcada en un coqueto bikini que no deja nada a la imaginación. “Me gusto”, fue lo que posteó Evaluna Montaner y de inmediato las reacciones se hicieron presentes, una de ellas de su esposo, Camilo, quien expresó: “Venga le digo”.

Pero lo que muchos seguidores de Evaluna Montaner esperaban era que su papá, Ricardo Montaner, se manifestara después de ver a su hija en bikini y no los decepcionó, ya que escribió: “Mi hermosa hija”.

Evaluna Montaner bikini. Con más de 4 mil likes a su comentario, seguidores de Ricardo Montaner no pensaron mucho tiempo para expresarse con mensajes de todo tipo: “Guarde esa escopeta, señor Montaner”, “Bonito usted”, “Guapísima, maestro”, “Hermosísima su hija, Dios les bendiga, familia bella, y eres mi favorito de mi tiempo de juventud y siempre”, “Muy linda, parece una niña”.

Parece ser que una internauta se le fue con todo a Evaluna Montaner por haberse dejado ver en bikini, razón por la que varios usuarios se le fueron con todo: “Tú misma lo dijiste, es cristiana, no es ni una virgen ni una monja, vaya a molestar a otro lado con sus cosas de religión”, “¿Está mal visto que una mujer, ya sea cristiana, evangélica o la religión que sea, postee una foto en vestido de baño y digan que eso no es de una mujer virtuosa de Dios? No entiendo, si Dios a este mundo nos trae desnudos y ella no está mostrando su cuerpo ni nada”.

Más seguidores del cantante venezolano Ricardo Montaner estuvieron de acuerdo con su halago hacia su hija al decirle que estaba hermosa, mientras que otros aprovecharon para hacerle otro tipo de confesiones: “Por fuera y por dentro también”, “Ya no te puedo decir suegro”, “Monteselas de una vez compai”, “Obvio es divina y un ángel”, “Suegro”.

Un admirador de Ricardo Montaner le hizo una sugerencia: “Es preciosa, ya es una gran mujer. No le pare a los malos comentarios, definitivamente la gente es muy mala”, mientras que otra persona realizó una inesperada confesión: “Awww, cuanto deseara que mi papá estuviera vivo y comentara esto en mis fotos, que amor tan lindo”.

“Guapa”, “Bellísima”, “Bella Evalu”, “Pero que guapa”, “Dios mío, Jesús”, “Pero quien está muy hermosa”, “Me gustas”, “Camilo se ganó una mujer hermosa”, “¿De dónde vino ese ángel? ¿Y esta princesa que Disney perdió?”, se puede leer en más comentarios.