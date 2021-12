“HERMOSOS”, “Esto es la felicidad”, “Que hermosa foto”, “No que hermoso”, “Bellos, pancita bella”, “Los amo!”, “Ahhhh que amooor”, “Ya está muy grande”, “El ombliguito todo cute”, “Amo”, “Los amo chicos, me matan de amor”, “Que linda pancita”, “Muero”, escribieron diferentes personalidades del espectáculo.

"Asombro de que? no es la primera mujer embarazada", "Asombro ? Si es normal su barriguita de embarazo, asombro seria que no tuviera barriga", "Pues está embarazada la chica, que esperaban?!", "Insoportables esos dos…", "También asombra la falta de depilación", escribieron atacando a la pareja.

A su vez, la cuenta oficial en Instagram del programa " Suelta La Sopa ", hizo un repost de la fotografía que compartió la pareja, misma que no tuvo muy buenos comentarios pues los usuarios comentaron no sentir el más mínimo asombro por el embarazo de Evaluna.

El año pasado, el cantante compartió un video en en el que se le ve interrumpiendo la siesta de su mujer mientras toca una canción con su ukelele, segundos antes de que termine la grabación Evaluna entre abre sus ojos y se cubre parte de su cara, luego de esto los comentarios y los memes en redes no se hicieron esperar.

Recordemos que no es la primera vez que este par recibe malos comentarios. Anteriormente, Camilo y Evaluna han estado frente al ojo público recibiendo criticas como consecuencia de sus “excesivas” muestras de amor y sobre todo en redes sociales.

Meses más tarde, Camilo realizó otra publicación en Tik Tok donde nuevamente recibió fuertes ataques, ya que una vez más se le vio “molestando” a Evaluna. En el video, la cantante le explica que no está a gusto frente a la cámara, incluso intenta esconderse debajo del brazo de su esposo.

Evaluna se siente en la ‘etapa de luna de miel’

Sin importar las fuertes acusaciones hacia su esposo, Evaluna ha demostrado sentirse feliz y agusto con las demostraciones de cariño que recibe por parte de Camilo. Por otro lado, el intérprete de “Favorito” también ha hecho caso omiso de los malos comentarios.

"Hace 5 años estoy en 'etapa de luna de miel' con Camilo. Desde que empezamos a salir me decían que esa etapa se terminaba. (Me lo siguen diciendo). Yo no creo que eso tiene que ser así. Yo escojo vivir siempre con mariposas. Siempre nacen mariposas nuevas. Cada vez hay más y más fuertes", mencionó Evaluna a través de su cuenta de Instagram.