Evaluna aparece con un sexy bikini negro por primera vez

Dice que su cuerpo es el lugar favorito de su esposo Camilo Echeverry

La gente esperaba la respuesta de su padre Ricardo Montaner

Por vez primera Evaluna, la hija del famoso cantante Ricardo Montaner aparece en un sexy bikini en color negro y desata las pasiones en redes por un mensaje atrevido que dejó en las redes sociales, ya que hace alusión a su esposo Camilo Echeverry, ¿Qué dirá su papá ante esto?

Fue a través de su cuenta de Instagram @evaluna, que la recién casada subió una atrevida fotografía en la cual luce un cuerpazo de envidia, pero lo que más desató la polémica fue el siguiente mensaje: “Mi esposo dice que mi cuerpo es su lugar favorito.

Como ya salió “Favorito” subo esta foto tomada por él, mientras grabábamos el video. Vayan a verlo”.

Hasta la noche de este jueves 26 de marzo de 2020 la publicación de la cantante superaba las 694 mil reacciones de me gusta y estaba por llegar a los 3 mil 300 comentarios de todo tipo que dejaron sus fans ante la reveladora información íntima entre la pareja, que hace pocas semanas contrajo matrimonio.

Una mujer de inmediato le comentó: “Tu esposo es todo lo que está bien”. Incluso una persona sorprendida le preguntó: ¿Pero Evaluna?”.

“Me duele el corazón de tanto amor que me transmiten”, “sos la más hermosa”, “hermoso el video, como siempre Camilo haciendo lo mejor para la tribu”, “Evaluna tu eres perfección en mujer, te amo”, fueron otras de las reacciones.

Pero de inmediato una persona se imaginó la respuesta de Ricardo Montaner y dijo: “Yo ya quiero leer el comentario de Ricky Montaner”, ya que algunas personas lo consideraron muy atrevido. A esto unas personas respondieron: “vine a lo mismo”, “yo también”.

“Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita, amé la canción”, “eso picarones”, “tienes un esposo bien pinc… precioso”, “eres algo loco, te amo”, le dijeron más fans.

Pero otra persona le dijo de manera directa que ya no ande de coqueta y se dedique a su esposo Camilo Echeverry: “Evaluna ya estás casada, deja de enamorar a tanta gente por Dios, un poco más de respeto”.

Alguien más estuvo de acuerdo con el comentario y le escribió: “El cuerpo es tuyo y es tu templo sagrado. Muy lindo de tu esposo valorar tu cuerpo”.

Así más gente se sorprendía por la frase de Evaluna en sexy bikini y le comentaron: “Fuertes declaraciones, los amo”.

“Te amo Evi, eres hermosa por fuera y por dentro”, “por Dios que eres guapa”, “eres toda una reina”, “diva total”, “Ah son lo más bacán, Dios bendiga este matrimonio y a la Tribu”, fueron otros de los comentarios.

“La mejor canción del mundo cada vez me sorprenden mas @evaluna @camilomusica los amo”, “demasiado bella”, “tu eres perfecta sin el 90, 60, 90”, “Camilo: no me importa que no seas 90 60 90 Evaluna: es perfecta”, “Jajajajajajaja Evalunaaaa, eso debe ser secreto”, fueron otros mensajes de los fans a la hija de Ricardo Montaner.