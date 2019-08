Evacúan Walmart de Georgia: Tras tiroteo de El Paso, evacúan Walmart de Georgia luego de que hombre armado generara terror

La tienda fue desalojada luego de que un hombre sembrara el terror la mañana de este lunes

La llamada provocó una mayor respuesta de la policía, luego de que este fin de semana se perpetraran dos masacres que dejaron una treintena de muertos

Evacúan Walmart de Georgia: Tras el tiroteo de El Paso, en Texas, en el que una tienda Walmart fue escenario de una terrible masacre, clientes de un local de la misma cadena en el estado de Georgia vivieron momentos de pánico durante la mañana de este lunes.

Poco después de las 8:00 de la mañana, hora local, un hombre sembró terror en un Walmart de Marietta, al amenazar con un arma blanca a una persona. Sin embargo, una empleada de la tienda comentó a MundoHispánico, que el hombre parecía confundido y sospechoso.

Según las declaraciones de la vendedora, quien prefirió no revelar su nombre, el sujeto tomó un martillo de la tienda y luego un cuchillo y su actitud “extraña” habría angustiado al personal.

Este momento de tensión provocó el desalojo de la tienda y que las autoridades fuesen alertadas a través de la línea de emergencia 911.

El Departamento de Policía de Marietta informó que la situación está “bajo control” y aseguró que las operaciones de la tienda volvieron a la normalidad poco después. El presunto agresor fue detenido.

Las autoridades no dieron detalles acerca de la identidad del agresor ni de la supuesta víctima, pero confirmaron que la situación se tornó violenta luego de una discusión en donde el hombre sacó un cuchillo en la sección de artículos deportivos de la tienda.

Este evento surge en medio de la tensión que se vive en Estados Unidos, luego de que tres tiroteos en El Paso, Dayton y Chicago se perpetraran durante el fin de semana y dejaran 30 personas muertas y decenas más heridas.

El vocero del Departamento de Policía de Marietta, Chuck McPhilamy, informó que después del incidente la situación se encuentra “bajo control” y la tienda está funcionando de forma regular.

Something happening in Marietta parkway Walmart right now pic.twitter.com/1EH12eYkVo — mommawassi (@mommawassi) August 5, 2019

ES TENDENCIA:

Man in custody as domestic dispute leads to Marietta Walmart evacuation: https://t.co/Roo5GyCXWS. pic.twitter.com/B8uRSxl1GB — WSB Radio (@wsbradio) August 5, 2019

Las autoridades locales no reportaron heridos.

CLARIFICATION: Incident at Walmart RESOLVED. Suspect in custody. MORE: https://t.co/9pgk7vySl1 — Marietta Police (@MariettaPD) August 5, 2019

Archivado como: Evacuan Walmart de Georgia luego de que hombre armado generara terror

ES TENDENCIA:

Marietta Police have a suspect in custody after an incident at the Walmart near the Big Chicken. https://t.co/shLA8fEERp — MDJ Online (@mdjonline) August 5, 2019

Archivado como: Evacuan Walmart de Georgia luego de que hombre armado generara terror

ES TENDENCIA:

El gobernador de Texas confirmó que hay 21 muertos y 26 heridos como consecuencia del tiroteo ocurrido este sábado en el Walmart Cielo Vista de El Paso.

“Veinte vidas inocentes fueron arrebatadas hoy en El Paso”, afirmó el gobernador de Texas, Greg Abbott, en una rueda de prensa.