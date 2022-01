“Cuando llegaron los oficiales, observaron lo que parecía ser una posible bomba casera en el estacionamiento al sur de la farmacia cerca de la entrada”, dijo el capitán Jay Hastings, del Departamento de Policía de Bartlesville, según reportó The Sun. “Actualmente, el estacionamiento del centro comercial está cerrado al público y se aconseja a los ciudadanos que eviten el área. En este punto, mantener al público seguro y alejado del área es la principal prioridad”, agregó el diario en su portal web. Archivado como: Walgreens bomba.

Como una medida precautoria, el centro comercial donde se ubica la Walgreens fue evacuado en su totalidad, mientras las autoridades hacían su investigación. Según The Sun, el escuadrón de bombas del Departamento de Policía de Tulsa fue enviado al lugar para ayudar con las labores.

El diario The Sun informó que las autoridades recibieron el reporte de lo que parece ser una bomba casera hecha con tubería, justo a las afueras de Walgreens ubicada en la cuadra 1900 de Washington Street SE; la llamada fue recibida por los equipos de emergencia alrededor de las 3:13 de la tarde (hora local).

Walgreens bomba Oklahoma. Una farmacia Walgreens fue evacuada la tarde de este miércoles, luego de que se reportó la presencia de un “dispositivo sospechoso” a las afueras de la tienda situada en Bartlesville, Oklahoma, según reportó el diario The Sun y el canal de noticias local Fox 23 .

De acuerdo con un reporte de la agencia de noticias The Associated Press, el portavoz de la policía de Tulsa, Danny Bean, informó en aquel momento que la disputa estalló el miércoles 19 de diciembre del 2018 en el mostrador de fotografías y que tanto el cliente como el empleado sacaron pistolas y se dispararon entre sí.

¿El tiroteo comenzó como un robo?

Danny Bean, el portavoz de la policía de Tulsa, informó que el empleado no resultó herido, pero otro empleado recibió un disparo y fue hospitalizado con lesiones que no se consideraban potencialmente mortales. Además se informó que otro cliente recibió un disparo en la pierna y también fue hospitalizado, y que el estado de la persona no se conoció de inmediato.

El portavoz de la policía, Danny Bean, dijo que los investigadores estaban tratando de aprender más sobre el argumento que condujo al tiroteo. La policía inicialmente dijo que el cliente que murió estaba tratando de robar la tienda, algo que finalmente no pudo ser corroborado.