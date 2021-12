¿Qué ocasionó el misterioso incidente?

En redes sociales, varios residentes de la ciudad de Homestead, al sur de la Florida, han advertido las complicaciones para poder llegar a sus hogares y la inquietud por desconocer qué es lo que ocurre que les impide completar su trayecto a casa, apuntó el portal Swissinfo.

Una fuente dijo a CBS4 que se trató de un artefacto explosivo que se aflojó y “rodó hacia un área donde no debería estar”, aunque detalló que no llegó a explotar. “El dispositivo no explotó, pero temiendo que pudiera hacerlo, partes de la base fueron evacuadas”, dijo. Esta información aun no ha sido confirmada de forma oficial.