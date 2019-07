Evacúan tienda Costco en el noroeste de Atlanta por amenaza de bomba

El departamento de Policía del condado de Cobb, en el área metropolitana de Atlanta, evacuó el estacionamiento y el interior de una tienda de almacenes Costco, en la ciudad de Kennesaw, al noroeste, por una supuesta amenaza de bomba.

El supermercado, ubicado en el 600 de Barrett Parkway, en el Town Center Commons, permanece bajo investigación por las autoridades policiales, de acuerdo con una publicación de la fuerza policial en Twitter.

*Alert* We’re investigating a bomb threat at Costco on Barrett Pkwy. Store and parking lot evacuated by store management. Investigation continues and we’ll update as we get more info.

Hasta el momento no se han ofrecido más detalles del incidente ni de la evacuación del lugar, que según las autoridades, se realizó por parte de la Gerencia de la tienda. La uniformada prometió brindar más investigación al público en la medida que se conozcan los hechos.

Y así hizo. Minutos después, en otro tweet, informó que después de realizar el control físico del lote y la edificación ninguna amenaza fue localizada, por lo cual la gerencia de Costco ha retomado el control de la propiedad. “La evacuación ha terminado”, escribieron.

The physical check of the lot and building are done. No threat located. Costco management has resumed control of the property. The evacuation is over. https://t.co/5haWhGa6yt

— Cobb County Police (@cobbpolice1) 22 de julio de 2019