¿PORQUÉ FUE UNA CONFUSIÓN?

Se informó que la “Alerta de seguridad pública” no especificó que el suceso de la evacuación fue un simulacro, lo que causó la alarma de los habitantes que la recibieron a las 9 a.m. del sábado y que salieron de sus casas por que no sabían lo que pasaba.

La alerta además se mandó a teléfonos alejados de Chevy Chase Canyon, con gente en lugares tan lejanos como Santa Fe Springs, Hawthorne, Brentwood y Northridge que tuvieron que usar Twitter para expresar su confusión en el momento en que se emitió le mensaje. Archivado como: Evacuación Chevy Chase Canyon