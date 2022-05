Surgen más detalles de la masacre de Uvalde, Texas

Hija de Eva Mireles revela que la maestra cubrió con su cuerpo a sus alumnos

“Mi dulce mami, te extrañaré por siempre”, escribió Adalynn en sus redes sociales

“Siempe estaré orgullosa de ser tu hija”. Adalynn, hija de Eva Mireles (una de las dos maestras que perdieron la vida de manos del joven Salvador Ramos en la masacre ocurrida en una escuela primaria de Uvalde, Texas) le dedicó un emotivo mensaje, además de revelar que su madre cubrió con su cuerpo a sus alumnos.

Por medio de su cuenta de Twitter, donde cuenta con casi 5 mil seguidores, la joven compartió una publicación que de inmediato se hizo viral, en la que muestra una foto con su “dulce mami”, a quien le confesó que la extrañará por siempre. En este trágico acontecimiento, murieron 19 alumnos y dos adultos, entre ellas Eva.

Hija de Eva Mireles le da el último adiós

A su ‘otra mitad’. La hija de la maestra Eva Mireles le dijo a su mamá que no tenía palabras para describir cómo se sentía en ese momento, cómo se sentirá mañana y el resto de su vida: “Nunca creí que estaría escribiendo este tipo de mensaje para ti. Mami, eres una heroína. Me sigo diciendo a mí misma que esto no es real”.

“Solo quiero escuchar tu voz. Quiero escucharte hablándole a nuestros perros con esa ‘tonta voz que hacías y con la que nos despertabas a todos por la mañana. Quiero escucharte decir: ‘Nanis, despiértate ya’. Porque seguía posponiendo mi alarma. Quiero abrazarte por última vez y quiero sentir los callos de tus manos porque no solo eras maestra durante el día, pero el trabajo más duro lo hacías por las tardes” (Archivado como: Hija de Eva Mireles revela que la maestra cubrió con su cuerpo a sus alumnos).