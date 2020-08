Eva Longoria | Biografía

Año Título Personaje

2000 Beverly Hills, 90210 Azafata #3

2000 General Hospital Brenda Barrett Lookalike

2001 The Young and the Restless Isabella Braña

2003 Dragnet Detective Gloria Duran

2004 The Dead Will Tell Jeanie

2004 Desperate Housewives Gabrielle Solis

2005 Saturday Night Live Invitada especial, presentadora

2006 George Lopez Brooke

2008 Children’s Hospital Comandante

2010 The Next Food Network Star Invitada especial

2010 MTV Europe Music Awards 2010 Ella misma-presentadora

2013 Masterchef Ella misma

2013 Welcome to the Family Ana Nunez

2013 The Simpsons Isabel Gutiérrez (voz)

2013 Mother Up! Rudi Wilson (voz)

2014 Brooklyn Nine-Nine Sophia Perez

2015 Telenovela Ana Sofía Calderón

2016 Lip Sync Battle Ella misma

2016 Devious Maids Ella misma

2016 Maya & Marty Personajes varios

2016 The Best FIFA Football Awards 2016 Ella misma-presentadora

2017 Decline and Fall Margot Beste-Chetwynd

2017 Empire Charlotte Frost

2017 Celebrity Family Feud Ella misma

2018 Jane the Virgin Ella misma

2018 BoJack Horseman Mamá de Yolanda (voz)

2019 Grand Hotel Beatriz Mendoza