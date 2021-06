Sin embargo, cuando los paramédicos del Departamento de Bomberos de Phoenix (PPD, por sus siglas en inglés) llegaron al lugar del tiroteo, ya no pudieron hacer nada para ayudar a Eunice Rodríguez y se le declaró muerta en el lugar. El caso entonces se turnó a los agentes de la División de Homicidios del PPD.

“Dos personas fueron asesinadas, mi hija y mi nieto”

“Dos personas fueron asesinadas, mi hija y mi nieto, y voy a pelear hasta que él (Francisco Sánchez) reciba la pena de muerte porque ella es mi princesa”, dijo Eunice Despaigne con la voz descompuesta por el dolor que le lacera el corazón y con el rostro cubierto de lágrimas a la estación de televisión Fox 10 Phoenix en Arizona.

La familia de Eunice Rodríguez clamó por ayuda de la comunidad para poder costear los gastos del funeral de la muchacha. Eunice Despaigne abrió una cuenta en la red social Go Fund Me bajo el nombre Funeral Donations for Eunice Rodriguez (Donaciones para el Funeral de Eunice Rodríguez).