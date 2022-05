Eugenio Derbez habla en exclusiva para Mundo Hispánico

El mexicano rompe el silencio sobre el estreno de su nueva película The Valet

La película se estrenará en la plataforma en México y Latinoamérica el próximo 20 de mayo Eugenio Derbez The Valet. El mejor comediante mexicano de la actualidad, Eugenio Derbez habla en exclusiva para Mundo Hispánico sobre su nuevo proyecto el cual estrenará próximamente en México y Latinoamérica, además hace increíble revelación sobre la fallecida actriz, Carmen Salinas. Una comedia llegará a las pantallas donde el actor rompe el silencio sobre este nuevo filme. La cadena de Star+ confirmó que la nueva película de Eugenio Derbez el cual lleva por nombre “The Valet”, estará llegando a México este próximo 20 de mayo. Hace poco lanzaron el tráiler oficial para la plataforma de Hulu en Estados Unidos, esta película esta llena de estrellas de la comedia. Eugenio Derbez The Valet: ¿Qué te atrapó de esta película? “Mira, fíjate, cuando me presentaron este proyecto y vi la idea y de lo que se trataba, se me hizo que era el vehículo perfecto para mí, sobre todo viviendo y trabajando ahora en Estados Unidos. Sentí que era perfecta. Era una película perfecta para hablar de la realidad de los latinos en Estados Unidos”. “Pero lo principal, lo que más me gustó fue la anécdota. La anécdota es muy simpática. Es un valet parking que por azares del destino, que ya se enterarán cuando vean la película, le acaban pagando para que tenga que salir con la modelo más guapa de la actriz. Es la actriz y una de las mujeres más guapas de Hollywood”.

Eugenio Derbez The Valet: ¿Por qué decidiste hacerla? “Y este hombre, además es un simple mortal, un valet parking que pues que es incluso tímido, nada atractivo, cero sexy. Y nadie se explica como este hombre común y corriente que no tiene nada de atractivo, de repente termina saliendo con una mujer como Scarlett Johansson o como Megan Fox. Y obviamente tiene que ir a alfombras rojas, a restaurantes muy elegantes, pasa por situaciones muy simpáticas. Pero lo que más me interesó de esta película es la posibilidad de hablar de los inmigrantes en Estados Unidos, de lo importantes que son y de cómo la sociedad americana no los ve”. “No son de alguna manera invisibles, porque todos saben que ahí están. Todos saben que todos los días a las a partir de las 6 de la mañana, ya en cualquier restaurante de Estados Unidos está la comida caliente, el coche del hotel valet parking a tu puerta o los pisos del edificio donde trabajas. Están limpios, pero nadie, nadie sabe ni cómo se llaman estos latinos inmigrantes ni de dónde son, vaya. Ni cuando les dan las llaves al valet parking nos voltean a ver a los ojos. Entonces, de esa invisibilidad de lo que habla la película es una película muy, muy divertida, pero también con un gran mensaje hacia los latinos”.

Cuéntanos acerca también de alguna experiencia que hayas tenido con un valet parking que te haya inspirado para ser Antonio. "Bueno, los estudié perfectamente, me fui a varios valet parking hizo como un año antes de hacer la película. Empecé a tomarles fotos, me empecé a fijar como se cortaban el pelo, como hablaban, como se comportaban. Me empecé a documentar mucho". "Por eso es que mi personaje trae un corte de pelo muy específico que corre de una manera muy diferente y habla también con un acento muy peculiar. Hice un research acerca del valet parking, bastante intenso, pero bueno, no les quiero vender demasiado. Ya la verán. Van a ver el personaje que creé. Pero sí, es una película basada totalmente en personajes reales".

Eugenio Derbez The Valet: ¿Fue la última película de Carmen Salinas? "Pues mira, yo a Carmelita no había tenido la oportunidad de trabajar con ella, la conocía como todo mundo de eventos, que la veía en por todos lados y siempre coincidía con ella. Ella era muy amiga de mi mamá, yo muchas veces la vi partir con ella, pero trabajar, trabajar no, nunca me había tocado. Y no sabes lo afortunado que me siento de saber que esta que fue su última película, que la última película de Carmen Salinas haya sido conmigo, para mí es una bendición". "Y además considero y de verdad no lo digo de dientes para fuera. Considero que este es quizá fue el mejor trabajo de Carmen Salinas o uno de los mejores trabajos, porque de verdad está espectacular, está para comérsela. Sale de una mamá medio, una mamá medio calenturienta que se vuelve a enamorar y entonces le platica a su hijo como si fuera su amigo. Y el hijo no quiere escuchar los detalles de mamá. Es una muy divertida película".

¿Por qué deben de ver The Valet? "Véanla porque, pues por eso, porque primero que nada se van a divertir, o sea les aseguro que es una película muy muy divertida porque esa fue la idea, pero además tiene un mensaje muy lindo de un mensaje que les va a llegar al corazón, sobre todo a los que hablamos español, a todos los que vivimos en Latinoamérica y que hablamos español". "Les va a tocar el corazón de una manera muy especial, así es que no se la pierdan. Ya la pueden ver en Hulu, ya véanla, no se la pierdan, les va a encantar en Hulu, en Estados Unidos y en México y algunos países de Latinoamérica, en Start Plus y en el resto del mundo en Disney Plus".