Eugenio Derbez es duramente criticado en redes sociales

Pedían que se manifestara ante la situación de Sammy Pérez

El mexicano argumentó que él ha estado al pendiente desde el primer día “La ayuda no se anda cacareando”. Eugenio Derbez rompe el silencio sobre la salud de su amigo Sammy Pérez y estalla contra criticas en redes sociales por no haberse pronunciado de manera publica respecto a esta situación, argumentando que cuando él ayuda no lo anda gritando a todo el mundo. Fue el pasado 18 de julio cuando se dio a conocer que el comediante Samuel Pérez, mejor conocido como Sammy se encontraba hospitalizado tras contagiarse de coronavirus, en donde días después se reportó como delicado de salud, provocando que a los días siguientes fuera intubado. Las críticas a Eugenio Derbez ante la situación de Sammy Pérez Tras esta sorpresiva noticia, los usuarios en redes sociales comenzaron a manifestarse, deseándole pronta recuperación a Sammy, sin embargo, varios de ellos pasaron en segundo plano su salud y se fueron en contra del también comediante Eugenio Derbez, quien de acuerdo con usuarios, pareció no importarle la salud de la persona que, a palabras de ellos, lo ayudó en su carrera artística. “Más de las dos de la mañana, horas desde que se supo lo del estado de Sammy y Eugenio Derbez aún no publica nada al respecto”, “¿Recuerdan al hombre con discapacidad que Eugenio Derbez utilizó en sus programas? Sammy le decían. Se encuentra grave e intubado por COVID”, “Estaos de acuerdo que todos estamos esperando a que Eugenio Derbez se pronuncie ante lo sucedido con Sammy, ¿verdad?” fueron uno de los tantos mensajes que se podían leer en las tendencias de redes sociales.

“Aquí estoy desde el primer día”: Eugenio Derbez se defiende de las criticas y argumenta que él ayudó a Sammy desde el momento en que supo la noticia Eugenio Derbez se manifiesta, y mediante su cuenta oficial de Facebook el mexicano “rompe el silencio respecto” a la situación de su compañero Sammy, confesando que desde que lo supo se comunicó rápidamente con su familia para ver en qué podría ayudar: “Oigan no sé si lo sepan pero nuestro querido Sammy Pérez, quién colaboró conmigo en varios programas, está enfermo, lleva como tres o cuatro días en el hospital por COVID”. Posteriormente, el actor explotó contra las criticas y argumentó que estuvo desde el primer día en que lo supo: “He visto en redes sociales que hay mucha gente que pregunta que dónde estoy, que por qué no aparezco, y aquí estoy, desde el primer día. En cuanto me enteré que estaba enfermo mandé a varias personas de mi equipo a preguntar y a investigar, me he acercado a su familia para ver qué se necesitan e incluso con el hospital”.

“A mi no me gusta andar cacareando” Eugenio Derbez calla las criticas respecto a la situación de Sammy El ex de Victoria Ruffo confesó que realmente a él no le gusta andar “gritando a los cuatro vientos” que ayuda a la gente: “Aquí estoy, solamente que mi estilo es este, yo creo que cuando uno ayuda genuinamente y de corazón, lo que uno quiere es ayudar, no presumir, no cacarearlo”, comentó Eugenio Derbez respecto a las criticas que tuvo en redes sociales por no manifestarse ante la situación de Sammy. “Entonces, para todos aquellos que andan preocupados que dónde estoy, aquí estoy, nada más que la ayuda yo creo que no se presume, ni se cacarea, se da y punto, así que aquí estoy, oremos por Sammy y recemos por él, y ojalá pronto se mejore”, finalizó Eugenio Derbez después de las criticas que tuvo en redes sociales por no manifestarse ante la delicada situación de salud de Sammy. VER EL VIDEO AQUÍ

Eugenio Derbez y Sammy Pérez Cabe destacar que la relación entre Sammy Pérez y Eugenio Derbez inició desde el año de 1997, cuando apareció en el programa que Eugenio tenía llamado “Derbez en cuando” dándole la oportunidad a Sammy a su compañero Miguel Luis en aparecer en varios sketches del programa. Posteriormente, en el año del 2002, se estrenó XHDRBZ, en dónde tanto Sammy como Miguel Luis formaron parte del elenco al conducir el segmento llamado Sección imposible, el cual acompañado de Eugenio hablaban de todo lo referente al Mundial de Futbol y los juegos Olímpicos.

Las criticas en contra de Eugenio Derbez Sin embargo, no todo fue risa y diversión, ya que tiempo después las personas comenzaron a criticar fuertemente a Eugenio Derbez, esto debido a que muchos argumentaban que el mexicano hacía mofa de la situación de tartamudez de Sammy, argumentando que él solo se estaba aprovechando de eso. Entre los comentarios de criticas hacía Eugenio Derbez hubo un usuario en Twitter que sacó a relucir nuevamente este hecho, argumentando que además de burlarse de la situación en la que estaba Sammy, también cosificaba a las mujeres en sus programas: “Sammy Pérez siempre fue humillado ante las cámaras por su retraso mental y tartamudez; igual se ridiculizaban a los homosexuales, pregúntale a Eugenio Derbez y a Jorge Ortiz de Pinedo. Ni se diga cómo cosificaban a las mujeres. A muchos les dolerá pero es la verdad”.

Se complica estado de salud de Sammy Pérez: el actor esta intubado Antes de que usuarios comenzaran a criticar al mexicano, Eugenio Derbez, la situación de Sammy Pérez no parecía ir muy bien, ya que el pasado 19 de julio se informó los médicos que atienden al actor, junto con sus familiares cercanos, aprobaron que fuera intubado, debido a que los procedimientos que habían realizado en días anteriores no mejoraron su salud, informó su mánager, Erick de Paz. “Tengo la mala noticia de que hace una hora y media intubaron a Sammy, no mostró mejoría, está complicada la situación. Hoy por la mañana estuve platicando con su sobrina y su hermano, y pues son momentos delicados, yo por más que sea manager y representante yo no tengo autorización en ciertas cosas, fue la familia la que decidió que se intubada para su beneficio”, expresó Erik de Paz.

Piden donativos para la hospitalización del actor El comediante tiene una pareja sentimental que actualmente también está aislada por coronavirus, pero no tan grave como el cómico, de 63 años, quien de acuerdo a Erick, tiene una gran afectación en sus pulmones: “Yo creo que los milagros existen y pues esperemos, ahorita lo tienen totalmente dormido y esperemos que esto pronto pase”. Respecto a la hospitalización de Sammy, su representante dijo que se encuentra en un lugar privado y que muchos de sus amigos han estado al pendiente de su situación y su salud, entre ellos Eugenio Derbez, que ha estado en contacto con la familia.

Sammy se habría contagiado en un festejo familiar “Un hospital privado es caro, pero es enfocado directamente en los pulmones, allí está bien atendido. Entre todos estamos absorbiendo los gastos, igual cualquier persona que quiera hacer donativos, nosotros estamos viendo a través de una fundación, estamos viendo eso y que en la tarde podamos tener más resultados”. El actor nunca tuvo hijos, pero tiene un hermano y una sobrina que están al pendiente de su salud. En cuanto a su contagio, Erik de Paz dijo que Sammy nunca le negó una foto o algún saludo a sus fans, y que posiblemente el contagio se dio por un compromiso familiar. Archivado como: Eugenio Derbez responde a las criticas.

Informa sobre su estado de salud en redes sociales Hasta ahora, el representante aseguró que la empresa Televisa, donde Sammy trabajó por varios años, no se ha comunicado con la familia, pero varios amigos del medio sí están al pendiente de su salud y su hospitalización, entre ellos Eugenio Derbez, quién ha recibido varias criticas por esto (Con información de Agencia El Universal). Luego de saludar a los usuarios, Erik de Paz, a través de la cuenta oficial de Instagram de Sammy Pérez, informó que el actor había sido ingresado a un centro privado debido a complicaciones del coronavirus, donde le hicieron varios exámenes y notaron que sus pulmones estaban muy dañados.