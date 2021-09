¿Asco? La gente comenta lo que piensa sobre la rata en el restaurante ¿Ratatouille se hizo presente? Ante las imágenes grabadas por Eugenio Derbez y compartiendo el video en sus historias de Instagram, la gente no dejó de comentar, sin embargo, primero lo hicieron con gracia haciendo alusión a que la rata en el restaurante era un famoso personaje de cine: “No es el invitado, es el chef que vino a preguntar si quedó satisfecho, más respeto por favor”, “Ratatouille”, “Es chefcito”, “Tal vez es Ratatouille… él te preparó la cena y tú no te estás dando cuenta”, opinaron humor algunos fanáticos de Eugenio Derbez, pero otros quisieron enterarse del lugar… para no ir…

La rata en el restaurante ‘dejó en mal’ al lugar y la gente se quejó El video de Eugenio Derbez y la rata en el restaurante provocó polémica en la cuenta de Instagram de ‘Univisión Famosos’ donde la gente se ‘asqueó’ de la situación: “Sí es mi hijo, dice ayyy hombre seguro tiene hambre y no tiene familia le da comida y lo muda en mi casa”, “Lo quería acompañar en el almuerzo”. “Casi todos los restaurantes están llenos de roedores”, “OMG”, “Yo se le que es esto en NY y no pude seguir comiendo sorry”, “Qué horror ¿a dónde fuiste a cenar?”, “No pues hasta la rata se ve fina”, “Guácala”, “Que asco y según parece un restaurante de caché yo sí hubiera dado el nombre del restaurante”, “Que asco, cuidado con las enfermedades que trae ese animal”, escribieron otras personas.

¿Eugenio Derbez y la inesperada rata en restaurante hizo quedar mal a NY? Eugenio Derbez no dio el nombre del restaurante donde apareció la rata, pero la gente especuló si se trataba de algún lugar en Nueva York: “Debes estar en Nueva York!”, “Grite 2 veces y eso que solo es un video”, “Qué miedo”, Patitas para que te quiero”, “Si lo ve Alessandra se muere”, “Yo le tengo horror a las ratas”. “Se nota que has de estar en NY, en todos lados hay roedores”, “A mi hasta el hambre se me quitaría”, “Dios mio, muero con solo ver esos animales”, “De pura casualidad es New York”, “Yo salgo gritando”, “Diga el nombre del restaurante, no sea malo”, “Qué asqueroso”, “Omg como, no es por nada pero los detestooooo!!!”, reaccionaron más personas. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE EUGENIO DERBEZ Y LA RATA EN EL RESTAURANTE

Eugenio Derbez no sólo provocó polémica por la rata en el restaurante “Es un coraje que tengo con ella”: El actor mexicano, Eugenio Derbez recuerdan los “tomentosos momentos” que vivió cuando su ex pareja, la actriz de telenovelas, Victoria Ruffo no le permitía ver a su hijo Jose Eduardo, argumentando que era un coraje que aún no podía dejar ir debido a lo mucho en que eso le afectó. Fue este 3 de julio cuando en un encuentro con la prensa, el comediante mexicano, Eugenio Derbez sacaba a relucir la problemática en la que estaba envuelta su compañero, el actor argentino Julián Gil, quien se encuentra actualmente en disputa con su ex Marjorie de Sousa por no dejar ver a su hijo Matías.

Eugenio Derbez se pone en los zapatos de Julián Gil y recuerda el ‘coraje’ que vivió cuando Victoria Ruffo no le permitía ver a su hijo Ante esto, Eugenio Derbez recordó los duros momentos que él también vivió hace ya varios años cuando su ex esposa, Victoria Ruffo no le permitía ver a su primogénito, José Eduardo, argumentando que entendía perfectamente la situación por la que actualmente estaba pasando el actor argentino. En un encuentro que tuvo el comediante con la prensa, el cual fue compartido tiempo después en la cuenta de Instagram del programa de Hoy Día, el padre de Aislinn Derbez comentó lo siguiente: “A mi me da mucha tristeza lo de Julián porque yo pasé por eso y es un dolor terrible el ni siquiera poder acercarte a tu hijo”, comenzó el también actor de Hollywood.

“Lo entiendo y estoy con él” Eugenio Derbez recuerda el ‘coraje’ que vivió cuando Victoria Ruffo no le permitía ver a su hijo, comentando que apoyaba a Julián Gil en este proceso Posteriormente, Eugenio Derbez comentó que él apoyaba y entendía por completo todo lo que el argentino estaba pasando en estos momentos: “Entonces lo entiendo, y estoy con él, yo creo que los pleitos de los padres es una cosa y la relación con tus hijos es otra y no deberían estar separados”, confesó el mexicano de 59 años. Tras esto, el también productor de cine y televisión confesó para los medios que aún le tenía mucha molestia y coraje a su ex pareja, Victoria Ruffo, por no permitirle ver a su hijo, José Eduardo durante sus primeros años de vida, a pesar de que él lo intentaba y buscaba incluso asesoría jurídica.

Eugenio Derbez reveló que aun tenía ‘coraje’ respecto a la situación con la que vivió con Victoria Ruffo Ante estas declaraciones, Eugenio Derbez sacó a relucir el momento en que a él le pasó lo mismo con la actriz Victoria Ruffo, argumentando que aún le daba ‘mucho coraje’ cada que a su hijo, José Eduardo, le preguntaban sobre qué sentía que su padre no estuvo en sus primeros años de vida: “Me da mucho coraje, me da mucho coraje, que de repente todavía le pregunten ‘Oye José Eduardo, y ¿Cómo te sientes con esa etapa en la que tu padre no estuvo contigo?’ y digo, ¿Por qué le preguntan eso? Por qué no le preguntan, ‘José Eduardo, ¿Qué sientes que tú mamá no te dejó ver a tú papá’, que es muy diferente”, confesó el actor.

Eugenio Derbez confiesa el coraje que le tiene a Victoria Ruffo por no permitirle ver a su hijo Para finalizar, Eugenio Derbez confesó que él estuvo año tras año para buscar una solución para que su ex esposa, Victoria Ruffo, de quien se divorció a inicios de los años 90s, pudiera dejar que viera a su hijo, sin embargo, a palabras de él, la protagonista de telenovelas nunca se lo permitió, provocando una gran molestia en el mexicano: “Yo estuve año tras año con abogados y con todo mundo, tratando de ver a José Eduardo y nunca me lo dejaron ver, ese es mi coraje contra su mamá”, finalizó el actor. Cabe destacar que fue en el año de 1989 cuando Victoria Ruffo y Eugenio Derbez se conocieron, y en el año de 1992 nacería José Eduardo, sin embargo, tiempo después sus padres se separaría, desencadenando un sin fin de problemas y batallas legales. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ