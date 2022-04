Eugenio Derbez responde a AMLO luego de ser tachado como ‘traidor de la patria’.

El comediante afirma que por su ausencia cancelaron la reunión en el Palacio Nacional.

AMLO responde ante las declaraciones del también productor.

Eugenio Derbez responde AMLO. No para la gran controversia que se ha desatado entre varias celebridades y el presidente de la República, entre ellos se encuentra Eugenio Derbez quién se ha involucrado en un intercambio de mensajes, mismos que fueron provocados tras la construcción del tramo 5 correspondiente al Tren Maya.

Todo comenzó el protagonista de ‘No se aceptan devoluciones’ en conjunto con otros famosos expresaron a través de un video su gran inconformidad y rechazando el proyecto de AMLO asegurando que el Tren Maya dejaría un daño totalmente irreversible a la selva del estado de Quintana Roo, según lo señaló el portal de La Opinión.

Eugenio Derbez asegura que cancelaron la reunión en el Palacio Nacional por no estar él presente

Fue el mismo comediante quien a través de su cuenta personal de Instagram publicó un video en donde aclaró la razón por la que no pudo estar presente en la ciudad de México, pues en su grabación Eugenio Derbez aseguró que cancelaron la reunión en el Palacio Nacional ya que él no pudo estar presente por cuestiones de trabajo.

“Como muchos saben hoy (25 de abril) teníamos una reunión con el presidente todos los del movimiento ‘Sélvame del Tren’ y nos la cancelaron ayer, a 24hrs argumentando que los integrantes de este movimiento ‘los famosos’ habíamos dicho que no íbamos a asistir cosa que es falsa, ya hable con todos y nadie dijo que no iba a asistir. El único que dijo que no iba a asistir fui yo, por esta razón, porque estoy filmando una película”, señaló el actor. AQUÍ EL VIDEO. Archivado como: Eugenio Derbez responde AMLO.