“Neta @eazcarraga antes de decir que no estoy vetado, mejor tú ‘pregúúúntame’ a mí, caon. Además tienes mi número, ¿para qué responderme públicamente? ‘¡Ya nos exhibiste!!!!’ ¿Por qué no eres un directivo normal?”. Fue la respuesta de Derbez, utilizando palabras de su personajes.

Eugenio Derbez responde: Quiere mucho a Azcárraga

El actor y comediante mexicano Eugenio Derbez aclaró que siente un gran cariño por su ex jefe y que sabe muy bien que no fue él quien lo “corrió” de la empresa dónde trabajó la mayor parte de su vida: “Yo sé que tú me quieres mucho (y yo te quiero aún más), y sé que tú serías incapaz de hacerme eso, así que me queda claro que no fuiste tú. Pero entonces diles ahí en tu empresa “¡qué alguien te explique!”

“¿Por qué razón después del 30 de marzo, me cancelaron dos entrevistas y no hay una sola nota en Televisa en donde hablen de mí, o del Oscar, o de mi nueva película?” Derbez seguía presentado sus “pruebas” dónde asegura que su inconformidad con el Tren Maya era la verdadera razón sobre su veto. ARCHIVADO DE: Eugenio Derbez responde televisa