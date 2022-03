Eugenio Derbez cachetada Smith. La película ‘CODA’ fue la ganadora a ‘Mejor Película’ en los Premios Oscar 2022 y el actor mexicano, Eugenio Derbez, fue parte del elenco. El también comediante reveló a las cámaras que fue lo que pasó después de que Will Smith le diera una bofetada a Chris Rock durante la transmisión.

“Me dijeron que si quería algo especial no había presupuesto para eso, así que dije ‘yo lo pongo’, y el vestuario que está en la película es mío, y nunca pensamos que con ese presupuesto y sin ningún nombre contra esos monstruos de películas, tendríamos una oportunidad”, confesó Derbez. Archivado como: Eugenio Derbez cachetada Smith.

El actor mexicano siguió comentando acerca del bajo presupuesto que tuvo CODA: “Incluso el vestuario de mi personaje lo tuve que poner yo porque yo quería algo especial y me dijeron que no había algo especial que tenían un vestuario que era el normal”, esta revelación causó sorpresa en Infante.

Contó cómo vivió la cachetada que dio Eduardo Yáñez

Gustavo Adolfo Infante no podía esperar a preguntarle a Eugenio sobre cómo vivió el dramático momento de Will Smith abofeteando a Chris Rock, pero primero bromeo sobre cuando el mexicano vivió algo parecido con Eduardo Yáñez: “La segunda cachetada que te toca, primero la de Lalo Yáñez al reportero y ayer la de Will Smith a Chris Rock”.

El comentario del entrevistador ocasionó la risa de Eugenio Derbez y bromeó: “Si caray, vi un meme que decía que ‘Eugenio siempre esta presente en las mejores cachetadas’ y pues es verdad” comentó Derbez respecto a todos los memes que han circulado en las redes sociales por su presencia en ambas ocasiones. Archivado como: Eugenio Derbez cachetada Smith.