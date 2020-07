Sin dar el mejor ejemplo, Eugenio Derbez y Omar Chaparro se ‘burlaron’ de las medidas sanitarias por el Coronavirus

Con tal de grabar un momento ‘gracioso’, los actores comediantes encendieron la polémica

La gente se puso furiosa por el beso que se dieron y encima cuestionaron sus preferencias sexuales

Como si se tratara de una burla contra la gente contagiada de coronavirus o incluso a las medidas sanitarias por la pandemia, Eugenio Derbez y Omar Chaparro encendieron la polémica por algo que hicieron que pudo tener la intención de ser gracioso, pero terminó desatando las más duras críticas contra los comediantes y actores.

El video fue grabado por Omar Chaparro quien tuvo un encuentro con Eugenio Derbez, y aunque los dos traían tapabocas, recomendado hasta el cansancio contra el coronavirus, se les ocurrió ser ‘creativos’ y ‘graciosos’, burlando las reglas sanitarias de no respetar la distancia y mucho menos tocar con las manos el cubrebocas y se dieron un beso en la boca.

“Pues aquí me vine a hacer un poco de ejercicio y me encontré con un gran amigo… Eugenio Derbez. ¿Cómo estás amigo? Nos cuidamos, vamos a besarnos pero con el tapabocas puesto… oh my god!”, fue lo que se escucha decir a Omar Chaparro en una especie de vereda en donde lleva un cubrebocas azul, idéntico al de Eugenio Derbez quien se ríe junto con su amigo al darle un beso en la boca.

“Oigan es que me dio mucho gusto, no sólo porque me lo encuentro ni porque lo amo, sino porque esta es una prueba de que en los brosclub hacemos calidad, cuántos años tienes con esa camisa que te regalé?”, fue lo que dijo Omar Chaparro a Eugenio Derbez al verlo con una playera con un diseño de calavera de la que comenzaron a platicar, que supuestamente tenía 14 años con ella.

El problema fue que todos los comentarios consideraron de muy mal gusto lo que hicieron los comediantes con el beso en la boca burlándose del cubrebocas y los contagios de coronavirus para tratar de ser graciosos:

La cuenta de Instagram de Despierta América reprodujo el momento del beso en la boca y la gente comentó lo siguiente: “Despierta amrica, no es buena idea de compartir estos tipos de videos mientras se usa mascarilla. Muchos pueden pensar que es seguro hacerlo y los contagios aumenten. Ustedes que siempre tienen a médicos en sus programas y fomentan el mantener la distancia. Y ahora, mira lo que publican. NO ES GRACIOSO”, “Yo no entiendo que les pasa a estos hombres hoy día”, “Gran ejemplo que dan especialmente en estos tiempos”, “Ya les falta poco para salir del closet”, “Mam…!!! No es el tiempo de pend… En el mundo hay gente sufriendo por la perdida de familia afectada por Covid!”, “Par de fracasados falta de atención”, “Que salgan de closet. Así estén puestas esas mascarillas simples no los cubre ni protege. Que desatino!”, comentaron las personas.

¿Qué opinas de lo que hicieron Eugenio Derbez y Omar Chaparro?

AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO COMPLETO DEL BESO ENTRE DERBEZ Y CHAPARRO