Reacciones Eugenio Derbez vacuna coronavirus, Dr. Juan Rivera

Eugenio Derbez vacuna coronavirus. Hasta el momento la publicación cuenta con una gran cantidad de reproducciones y comentarios de parte de los internautas que mandaron sus distintas opiniones.

“¿Y que tiene si no se la quiere poner, si no está seguro? Cada quien está en su derecho de ponerse o no, conque uno sea precavido y se cuide creo que es suficiente él está en todo su derecho. A mí no me gusta la vacuna y no me la pongo y no se la pongo a mis hijos y no pasa nada”, dijo un seguidor.

“Como le dijo el Dr. que compare los riesgos. ¿Cuántas personas conoce que hayan tenido secuelas graves o muerto por ponerse una vacuna? ¿Ahora cuantas personas conoce que el año pasado se contagiaron y murieron a causa del Covid? Ahí está la respuesta”, dijo otro usuario.

Archivado como Eugenio Derbez vacuna coronavirus Dr. Juan Rivera

