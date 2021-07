Fue en sus redes sociales que el actor y productor compartió un emotivo mensaje de despedida acompañado de una imagen de la película No se aceptan devoluciones. Días antes, había sido duramente criticado por no haber hecho público su apoyo a Sammy.

Luego de saludar vía telefónica a los conductores del programa Hoy de Televisa, el actor y productor Eugenio Derbez expresó que estaba muy triste por la muerte de Sammy Pérez, a quien describió como una persona muy especial, ya que no solo era su compañero de trabajo, sino que era un gran amigo.

“Sus sobrinos nos comunicaron que ya había fallecido y pues sí, aquí estamos. He estado en contacto con ellos, que prácticamente es la única familia que está al pendiente de esto, porque creo que ya no hay más familia, tiene dos sobrinos, Dany y Jessica, pero son muy jovencitos”.

“Sammy, desgraciadamente, no tenía seguro médico, entonces lo ingresaron de emergencia a un hospital privado y pues la cuenta comenzó a crecer y a crecer. Ayer me comentaban sus sobrinos que la cuenta ya había rebasado el millón y medio de pesos (75 mil dólares, aproximadamente) con el hospital”.

Eugenio Derbez ha mostrado su apoyo a los sobrinos de Sammy Pérez

El actor y productor compartió que los sobrinos de Sammy Pérez le pidieron que reposteara en sus redes sociales el video donde piden apoyo económico para solventar los gastos de hospitalización, lo cual hizo con gusto: “Les he estado ayudando con todo lo que puedo. He hablado con el hospital, tratando de darle seguimiento a todo esto, pero ahorita no sé que sea lo que sigue”.

En ese momento, se mostró este video en el que Dany y Jessica piden al público en general que los apoyen con su “granito de arena” para los gastos de hospitalización, además de compartir el número de cuenta al que se pueden hacer los donativos.