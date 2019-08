Página

Eugenio Derbez envió un mensaje contra los agentes del ICE

El actor se pronunció sobre el racismo en EE.UU.

El mexicano rompió el silencio sobre el discurso de odio por parte de Donald Trump

Las redadas del ICE por parte del gobierno de Donald Trump, han provocado un sinfín de reacciones por parte de la comunicad hispana, incluyendo las celebridades, y ahora, Eugenio Derbez dio su postura al respecto.

El tiroteo en El Paso en el que murieron 23 personas, 8 de ellas mexicanas y la información revelada de que el atacante tenía por objetivo matar mexicanos, han provocado diversas protestas y exigencias a Donald Trump de que ponga un alto con su discurso de odio.

Hace algunos días se efectuó en Mississippi, la mayor redada del ICE en años y por dicho motivo, Eugenio Derbez mandó un contundente mensaje.

En una entrevista con el periodista de CNN, Juan Carlos Arciniegas, el actor mexicano Eugenio Derbez dijo: “Me da mucha tristeza ver este racismo que se ha exacerbado, sobretodo en esta administración, porque que haya una persona que piense de esta manera como es el Presidente de esta Nación, siempre habrá un loco por ahí…”, comenzó diciendo el mexicano.

“Todos esos millones y millones de personas que lo apoyan, que estaban escondidos, antes cuando no era correcto y el racismo no era tan abierto, estaban escondidos, que ahora están saliendo hasta por debajo de las coladeras, eso es lo más grave, no esa persona que está arriba, sino toda la gente que lo apoya y que piensa igual que él”, aseguró Eugenio Derbez.

Y fue enfático en asegurar su postura negativa ante la amenaza migratoria de Trump por medio de las redadas del ICE: “Si yo fuera agente del ICE ¿con qué cara llego a casa a ver a mi familia?, afirmó Eugenio Derbez.

