Tras muerte de Maradona, Eugenio Derbez hace broma de cambiarle el nombre al personaje de Maradonio por Messidonio

Eugenio Derbez comentó que tendrá que cambiar el nombre de su personaje tras muerte de Maradona

El comediante se inspiró en el futbolista para nombrar a su personaje

“Maradonio fue nombrado en honor al más grande futbolista vivo”

Eugenio Derbez Maradona. Tras el fallecimiento del astro argentino Diego Armando Maradona, varias celebridades reaccionaron en las redes sociales, pero Eugenio Derbez se despide de él con una imagen de su programa La Familia P. Luche.

La imagen publicada por el comediante asombró a muchos internautas ya que en ella Eugenio mencionó que se inspiró en el futbolista argentino para nombrar a uno de sus personajes del programa.

“Maradonio fue nombrado en honor al más grande futbolista vivo. Creo que ahora tendrá que llamarse Messidonio o Ronaldonio”, dijo en su cuenta de Twitter.

En la imagen se puede observar a Eugenio Derbez en su papel como Ludovico Peluche, a Barbara Torres como Excelsa la sirvienta, a Pierre Angelo como Flavio y al pequeño Brayan Gibran como Maradonio.

A INTERNAUTAS NO LES GUSTO EL HUMOR DEL COMEDIANTE

Varios internautas se hicieron presentes en los comentarios de la publicación incluso a algunos no les gusto que el comediante y actor no hiciera ese tipo de bromas: “Mal momento para este chiste Eugenio”, comentó un usuario.

Pero a otros seguidores si les hizo normal: “Nunca es un mal momento para el humor, la muerte es parte de la vida y se debe tomar de la misma manera, con buena cara, con dignidad y con humor, una buena vida se merece una buena muerte.

“Maradona fue un fantástico futbolista y una muy mala persona. Mejor recordar lo que hacía en la cancha y no lo que hizo fuera de ella”, “o no sé que tanto le lloran a un tipo de lo peor que ha existido como ser humano. Hasta donde hemos llegado con nuestros valores!!! Que alguien me explique!!! Seguramente se quedó en un jalón.”, ” Messidonio , Ronaldonio , eres único Eugenio Derbez”, fueron algunos de los comentarios.

