“Igualitos / falta el abrigo”, escribió el hijo de Eugenio Derbez para que sus fans votaran si en realidad se parecía a este villano, por lo que se deduce que, dentro de lo que cabe, no fue algo tan grave lo que le pasó o por lo menos no fue tan incómodo cómo él lo habría imaginado. ¡Pronta recuperación!

En los últimos años, el hijo de Eugenio Derbez ha protagonizado diversas películas como El mesero y Como si fuera la primera vez, pero también ha ido expandiendo su carrera a otros terrenos, un ejemplo de ello es su participación en la serie británica The first team y próximamente con la película Savages del director Jorge Xolalpa.

“Se antoja de repente, ¿no? A mí lo que me dio miedo es que lo mandé comprar, pero dije: ‘¿qué tal que me sale con una uña ahí adentro o pedazos de piel?’, es que mucha gente solo vela a su muertito y lo devuelve, porque lo rentó”, dijo. Entonces, el presentador decidió mandarlo hacer a su medida y desde cero, para no encontrarse sorpresas desagradables.

Revela que le decían “darketo”

“La primera noche sí me dio mucho miedo, sí dije: ‘no manches’, no sabía si sacarlo, entonces en la noche me paraba para ir a verlo al otro cuarto y decía: ‘está todo bien’. Me costó un poco de trabajo acomodarme porque sí me sentía como si mi casa fuera Gayosso”, relató el hijo de Eugenio Derbez.

Ahora ya le agarró cariño y hasta tiene una fantasía, ‘echar pata’ dentro del ataúd. José Eduardo Derbez agregó en esta polémica charla que desde muy joven le han llamado la atención las cosas oscuras, incluso le decían “darketo” (Con información de Agencia Reforma).