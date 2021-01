Eugenio Derbez se volvió tendencia en redes sociales por burlarse de Paty Navidad, a quien le cancelaron su cuenta de Twitter

Ahora, el actor mexicano se va contra Donald Trump

Se burló que le hayan cancelado de manera permanente la cuenta de Twitter al presidente de EEUU

¡Qué bárbaro! Después de burlarse de Paty Navidad, a quien le cancelaron su cuenta de Twitter, ahora el actor mexicano Eugenio Derbez se va contra el presidente de EEUU, Donald Trump, quien corrió con la misma suerte.

Horas después de la ocurrencia que tuvo con la actriz mexicana (“Tanto que ‘El Grinch’ intentó acabar con la Navidad… y fue Twitter quien terminó con ella”), Eugenio Derbez escribió lo siguiente en su cuenta oficial de esta red social.

“Spetiembre 2016 – Trump tuiteó que México iba a pagar la cuenta del muro. Enero 2021 – Twitter tuiteó que iba a apagar la cuenta de Trump”.

Como era de esperarse, seguidores del actor mexicano reaccionaron a este comentario de diferentes maneras, pues mientras algunos aplaudieron su ocurrencia, otros le pidieron que no se alegrara por la censura hacia Donald Trump.

“No… No te me caigas… no podemos alegrarnos de la censura en ningún caso”, “Después de leer todas sus respuestas, solo puedo decir: ‘gracias Mr Eugenio Derbez por ayudar tan notablemente a pasar este temporal con alegría’… el humor siempre va a ser humor”.

“Eugenio Derbez festejando la censura”

El actor mexicano tal vez no se imaginó el impacto que provocaría con este tweet: “Eugenio Derbez festejando la censura… ¿habrá pensado bien lo que iba a twittear antes de hacerlo?”.

Por otra parte, otras personas tomaron en cuenta que desde hace varios años el actor radica en Estados Unidos: “Eugenio, mejor dedícate a lo tuyo… ah, no te creas, se me olvidaba que ya eres de los elite de Hollywood”, “Se burla de un americano y él se pasa más metido en EUA”.

