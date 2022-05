Llega la cuarta temporada de LOL: Last One Laughing

Es uno de los formatos de comedia más exitosos a nivel mundial

Eugenio Derbez, el anfitrión habla en exclusiva Eugenio Derbez LOL. La temporada número 4 de la comedia más exitosos a nivel mundial, LOL: Last One Laughing está por estrenarse y promete ser un hit en la comunidad hispana. Los mejores comediantes se reúnen por Prime Video, para hacer reír a los espectadores, este 6 de mayo tendrán grandes sorpresas en este show. El comediante mexicano, Eugenio Derbez quien es el anfitrión del show, habla en exclusiva para Mundo Hispánico, donde en esta ocasión estará acompañado de su hijo José Eduardo, para poner a prueba a los participantes. ¿Qué es lo que nos espera en esta nueva temporada de LOL? Esta temporada viene con invitados de lujo y además viene con un cambio que es de parejas. ¿Cómo es eso? “Pues decidimos darle un twist, un cambio a la nueva temporada y dijimos vamos a hacerlo de parejas, porque la ventaja que le encontramos es que se pueden apoyar en parejas, de repente pueden hacer algún sketch en pareja o pueden apoyarse haciendo tratar de reír a otro entre dos. Pero también la desventaja es que si uno de ellos se ríe, los dos quedan amonestados o expulsados”. “Así es que son como nuevos retos que se enfrentan esta temporada. Y obviamente también al haber parejas allá en la casa, decidí tener una pareja en el 4.º de control. Así es que José Eduardo ahora me acompaña, que compartimos el mismo tipo de humor negro, sarcástico, directo”.

Eugenio Derbez LOL: José Eduardo, ¿Cómo es trabajar con tu papá también de nuevo? “Pues nunca habíamos trabajado mi papá y yo juntos y no es tanto que me ubicaran como comediante, sino que. Lo que pasó es que la gente me conoció tal y como soy. Y yo creo que no se había dado la oportunidad en ningún proyecto en los que había estado porque hacía puras telenovelas”. “Y no se había dado la oportunidad que la gente me conociera tal y como soy, ya decía de mi papá yo hacía novelas, teatro, novelas, teatro, punto. Y a partir de “Viaje con los Derbez”, la gente me conoció, le gustó mi forma de ser, que soy muy directo. Puede ser humor negro o sarcástico y entonces sí, obviamente benefició mi carrera muchísimo”.

Eugenio Derbez LOL: ¿El casting fue difícil? todos esos personajes reunidos en una casa, es complicado. ¿Cómo los convenciste? “Pues la verdad te debo de confesar que al principio fue muy complicado. La primera vez que hicimos LOL fue explicarle a cada comediante que invitamos el formato y les daba miedo. Decían ‘¿pero que es eso? Y si pierdo voy a quedar mal’, es mucho riesgo. Y conforme fueron pasando las temporadas de LOL y vieron que era un programa exitoso, que era que no había tanto que arriesgar”. “Que en realidad no es que gane el más chistoso, sino el que se aguante más la risa, como que entendieron que no había tanto riesgo y poco a poco fueron cediendo más y tuvimos más chance de invitar gente conforme iba transcurriendo las temporadas, pero al principio era complicadísimo reclutar a los compañeros”.

Eugenio Derbez LOL: ¿Qué les dirías a todos esos hispanos que sueñan con con salir adelante como tú? “Que tienen el ingrediente más importante. La manera como trabajamos los latinos es única en el mundo y siempre se los he dicho, cuando cada vez que me dicen los se me acercan, a veces los latinos que están en Estados Unidos y me dicen ‘oiga, ¿Cómo ve la situación?” “Mira, nadie trabaja como los latinos, por eso nos adoran, por eso nos contratan en todos lados. Somos luchones, porque mientras los americanos a las cinco tienen que salir faltando un minuto para las cinco ya están recogiendo sus cosas, ya sea a las cinco en punto y ya se fueron. Nosotros nos quedamos hasta trabajar horas extras, siempre damos el extra, el.

Doble, y eso, eso no tiene precio”.

Eugenio Derbez LOL: ¿Escorpión Dorado tienes una ventaja sobre tus compañeros? En esta nueva temporada, Alex Montiel “El Escorpión Dorado” y Platanito: Montiel quien ya concursó y ganó en la primera temporada, estarán actuando como pareja. Por su parte Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal “El Estaca”, serán dupla que durante años ha provocado carcajadas. ED: “Ser así de perfecto y común Dios. Así nací y sí, tengo muchas ventajas sobre ellos. Por ejemplo, no tengo el kínder trunco, tampoco he sido cancelado ni tengo facultades mentales un poco limitadas, pero aquí estamos para apoyar. Así gané la primera temporada, me volví millonario, pero regalé el dinero y lo que hice es ahora regresar para otra casa altruista, porque el que gane el millón de pesos lo va a hacer”.

Eugenio Derbez LOL: Platanito ¿Cómo es estar con ellos? EV: “Bueno, encantado, porque como sabes, la carrera de Platanito estaba ya un día tirada en el piso. Afortunadamente llegó el Escorpión y levantó el plátano. Estaba ya tan mal la vida desde que vendía sujeta para cuadros de esos de payaso llorón, de los que ves en los baños y en las oficinas de doctor”. EV: “Fíjate que yo pensé que yo pensé que Big Brother y el sexenio de Peña Nieto habían sido los peores momentos de mi vida. Pero no, las 6 horas que pasé en LOL fueron un desquicie de manicomio, pero todo sea por sacar unas risas baratas que son las únicas que se generar”.

Estaca ustedes llevan una relación de amistad con Eduardo, ¿les ayudó el que se conozcan durante tantos años? “Hoy me hace reír como lo hace todos los días en el radio y en la tele. O sea, realmente es molesto porque tu propio compañero te mete el pie. Me da risa. Yo creo que yo creo que la confianza fue el peor enemigo de esta temporada. O sea, te puedes imaginar que el señor se reía de la estaca cuando era en equipo”. “Nos damos risa las pend… que decimos el uno del otro. Entonces mi peor rival fue mi compañero”, la dinámica de esta nueva temporada es que gana la última pareja que aguante la risa. Por tal motivo es una dura exigencia para los participantes, ya que entre ellos se provocan risas. Archivado como: Eugenio Derbez LOL

¿Te arrepientes de algo de la primera temporada cuando ganaste? ED: “Me arrepiento un poco de. De no haber entrado en las otras en la segunda y la tercera, porque mucha gente perdió su trabajo gracias a que no estuvo tan ching… Pero ahora que ya llegué otra vez, me estoy reivindicando igual. Ah, qué bueno, porque la gente se va a suscribir y lo van a ver cabr.. como nunca antes”. “Y entonces ya les puedo decir de una vez, de nada, por haber aparecido y en esta ocasión estar pues con ancianos de la comedia también es bien importante, porque uno ya no sabe cuándo puede ser la última vez que los va a escuchar respirar”, asegura Escorpión Dorado. Archivado como: Eugenio Derbez LOL

Nuevas parejas Otra de las parejas que son favoritas a ganar el show, son Juan Carlos “El Borrego” Nava y Juan Carlos Casasola. Quienes saltaron a la fama en el programa de Guerra de Chistes, ahora ambos enfrentan un nuevo reto, que será lo opuesto a sus anteriores proyectos. Alexis de Anda y Ray Contreras, también compiten en esta nueva temporada, incluso de Anda también estuvo en la primera temporada, aunque fue la primera eliminada. Karla Camacho e Isabel Fernández, de igual manera son favoritas a ganar el concurso. Archivado como: Eugenio Derbez LOL

¿Es mejor estar acompañado? ADA: “Yo puedo contestar porque al final ya estuve en la primera temporada y en esto también, y en la primera estuve sola. No lo había dicho para nada, pero estuve en la primera temporada y creo que es mejor estar en parejas justo porque da más juego, da más juego, da más propuestas, da apoyo”. “No sé, como que puedes generar unas dinámicas distintas que si estás solo y dependes de que los demás quieran jugar contigo, como que acá ya el hecho de hacer equipos hace que que la interacción como que fluya más. Yo siento que fue un programa en el que tuvimos muchísimas cosas muy divertidas y todo el mundo le agregaba”. Archivado como: Eugenio Derbez LOL

Borrego y Casasola, cuéntenme, ¿por qué aceptar un programa como este reto, qué significa para ustedes? JCC: “Para nosotros fue una experiencia increíble, fue un reencontrar con otras cosas que a lo mejor nuestros compañeros que están aquí estaban esperando que hiciéramos y que fue totalmente un trabajo previo para para entrar a esto, donde buscamos recursos, cosas y herramientas. Donde no tuviéramos que caer en contar chistes porque eso iba a ser totalmente no lo esperado o lo obvio”. “Entonces fue un trabajo en equipo, pero además con la gente que nos pusieron de producción del LOL para poder hacer todo ese trabajo previo por Zoom, que era muy complicado por que estaba todo el mundo en Pandemia y todas estas cosas. Entonces fue un trabajo arduo, fue un trabajo muy complicado, muy divertido, pero que finalmente rindió frutos a la hora de la hora”. Archivado como: Eugenio Derbez LOL

¿Cómo te sientes el hecho de no tener un feedback? BN: “Nosotros estábamos concentrados a que íbamos a generar mucha risa afuera de la televisión, porque aquí todos son profesionales y sabían que no se podían reír. Entonces el feedback te lo inventas tú así, en ese angelito que tienes aquí que te habla lo que estás diciendo”. KC: “Está muy loco, es muy bonito y pues creo que es no sé, cuando empecé pues lo leí como de ‘algún día’ ¿sabes? Y ahorita estar aquí pues sí, es como un sueño de pues las cosas pasan y fue una gran experiencia la verdad eso es muy bonito y pues es muy bonito estar aquí y aparte compartir con ella, no este momento bonito. Archivado como: Eugenio Derbez LOL