Eugenio Derbez revela inesperada confesión

Confiesa que aún le tiene ‘coraje’ a Victoria Ruffo por no dejarle ver a su hijo

“Año tras año buscaba la manera de ver a José Eduardo” “Es un coraje que tengo con ella”: El actor mexicano, Eugenio Derbez recuerdan los “tomentosos momentos” que vivió cuando su ex pareja, la actriz de telenovelas, Victoria Ruffo no le permitía ver a su hijo Jose Eduardo, argumentando que era un coraje que aún no podía dejar ir debido a lo mucho en que eso le afectó. Fue este 3 de julio cuando en un encuentro con la prensa, el comediante mexicano, Eugenio Derbez sacaba a relucir la problemática en la que estaba envuelta su compañero, el actor argentino Julián Gil, quien se encuentra actualmente en disputa con su ex Marjorie de Sousa por no dejar ver a su hijo Matías. Eugenio Derbez se pone en los zapatos de Julián Gil y recuerda el ‘coraje’ que vivió cuando Victoria Ruffo no le permitía ver a su hijo Ante esto, Eugenio Derbez recordó los duros momentos que él también vivió hace ya varios años cuando su ex esposa, Victoria Ruffo no le permitía ver a su primogénito, José Eduardo, argumentando que entendía perfectamente la situación por la que actualmente estaba pasando el actor argentino. En un encuentro que tuvo el comediante con la prensa, el cual fue compartido tiempo después en la cuenta de Instagram del programa de Hoy Día, el padre de Aislinn Derbez comentó lo siguiente: “A mi me da mucha tristeza lo de Julián porque yo pasé por eso y es un dolor terrible el ni siquiera poder acercarte a tu hijo”, comenzó el también actor de Hollywood.

“Lo entiendo y estoy con él” Eugenio Derbez recuerda el ‘coraje’ que vivió cuando Victoria Ruffo no le permitía ver a su hijo, comentando que apoyaba a Julián Gil en este proceso Posteriormente, Eugenio Derbez comentó que él apoyaba y entendía por completo todo lo que el argentino estaba pasando en estos momentos: “Entonces lo entiendo, y estoy con él, yo creo que los pleitos de los padres es una cosa y la relación con tus hijos es otra y no deberían estar separados”, confesó el mexicano de 59 años. Tras esto, el también productor de cine y televisión confesó para los medios que aún le tenía mucha molestia y coraje a su ex pareja, Victoria Ruffo, por no permitirle ver a su hijo, José Eduardo durante sus primeros años de vida, a pesar de que él lo intentaba y buscaba incluso asesoría jurídica.

Eugenio Derbez reveló que aun tenía ‘coraje’ respecto a la situación con la que vivió con Victoria Ruffo Ante estas declaraciones, Eugenio Derbez sacó a relucir el momento en que a él le pasó lo mismo con la actriz Victoria Ruffo, argumentando que aún le daba ‘mucho coraje’ cada que a su hijo, José Eduardo, le preguntaban sobre qué sentía que su padre no estuvo en sus primeros años de vida: “Me da mucho coraje, me da mucho coraje, que de repente todavía le pregunten ‘Oye José Eduardo, y ¿Cómo te sientes con esa etapa en la que tu padre no estuvo contigo?’ y digo, ¿Por qué le preguntan eso? Por qué no le preguntan, ‘José Eduardo, ¿Qué sientes que tú mamá no te dejó ver a tú papá’, que es muy diferente”, confesó el actor.

Eugenio Derbez confiesa el coraje que le tiene a Victoria Ruffo por no permitirle ver a su hijo Para finalizar, Eugenio Derbez confesó que él estuvo año tras año para buscar una solución para que su ex esposa, Victoria Ruffo, de quien se divorció a inicios de los años 90s, pudiera dejar que viera a su hijo, sin embargo, a palabras de él, la protagonista de telenovelas nunca se lo permitió, provocando una gran molestia en el mexicano: “Yo estuve año tras año con abogados y con todo mundo, tratando de ver a José Eduardo y nunca me lo dejaron ver, ese es mi coraje contra su mamá”, finalizó el actor. Cabe destacar que fue en el año de 1989 cuando Victoria Ruffo y Eugenio Derbez se conocieron, y en el año de 1992 nacería José Eduardo, sin embargo, tiempo después sus padres se separaría, desencadenando un sin fin de problemas y batallas legales. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ

Julián Gil reacciona Este video, con duración de más de un minuto, en donde Eugenio Derbez confesaba que le tenía un ‘coraje’ a su ex pareja Victoria Ruffo, llegó a manos de Julián Gil, quien no dudó un momento en compartir el breve clip y escribiendo el siguiente mensaje al pie de video: “Y este no es un caso de Eugenio y Julián, no, es el caso de millones de niños que son privados de sus derechos y su libertad, esta enfermedad, síndrome, ego o capricho como le quieran llamar”. “Le a tocó a él me toca a mí pero piensen un segundo en los niños ¿Por que tiene que crecer sin la figura paterna o materna ? ¿Por que ? ¿Sabían que es un delito? ¿Sabías que se trata con psiquiatras y especialistas? Y a la prensa o los familiares, NO le pregunten al niño como te sientes por no crecer con su papa … pregúntenle por que tu mamá no te dejo ver a tu papá. Y como en niño por ser niño “manipulado” no puede hablar pregúntenle a la mamá”, se podía leer en el video.

Seguidores reaccionan a las confesiones del actor en contra de Victoria Ruffo, confesando que tenía un ‘coraje’ por no dejar ver a su hijo Diversos usuarios comenzaron a llegar al breve video, en donde Eugenio Derbez sacaba a relucir ‘el coraje’ que le tenía a su ex pareja Victoria Ruffo, en donde seguidores argumentaron que lo mejor era dejar crecer a los niños y así ellos pudieran darse cuenta de las cosas: “Tanta lata y cuando los hijos crecen buscan a sus padres. La sangre llama”. “Ya que los hijos crecen se dan cuenta y no los pueden seguir envenenando”, “Así es, meten a los hijos, esas son mujeres las que quieren el macho y al no tenerlo usan los hijos para hacer daño sin pensar que el trauma es para sus hijos”, fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer en la caja de comentarios.

Le recriminan a Eugenio Derbez que tiene en contra de Victoria Ruffo Sin embargo, estos no fueron todos, ya que algunos seguidores le ‘echaron en cara’ todas las cosas que hizo Eugenio Derbez en contra de Victoria Ruffo: “A este Sr. ya se le olvido el circo que hizo para casarse con victoria y todavía sé atreve a hablar, ya Sr. Derbez ya cállese”, “¿Por qué ese hombre habla tanto del pasado?, siempre habla mal de ella, no entiendo, ya él hizo su vida, la gente tiene que limpiar su corazón y dejar ir el resentimiento.” “Ya no haya de qué hablar el tipo”, “Es mentira, fue él quien abandonó a Victoria con el niño ,yo recuerdo ese caso, él piensa que ya la gente se olvidó”, “Julián si da dinero para su manutención, y Victoria Ruffo a dicho que Eugenio no daba nada , y lo tuvo que demandar para exigirle que diera manutención”, “Este hombre siempre está recordando algo, alguna cosa o situación con ella. ¿Qué tiene que venir hablar de algo que ya paso hace tanto tiempo? Mijo! Supérela!”.

Eugenio Derbez desconsolado tras la muerte de Sammy Pérez Luego de estar varios días hospitalizado por complicaciones derivadas del coronavirus, el comediante mexicano Sammy Pérez falleció la madrugada de hoy, por lo que su colega, y quien le dio la oportunidad de aparecer en varios programas de televisión, Eugenio Derbez, está desconsolado. Fue en sus redes sociales que el actor y productor compartió un emotivo mensaje de despedida acompañado de una imagen de la película No se aceptan devoluciones. Días antes, había sido duramente criticado por no haber hecho público su apoyo a Sammy. Archivado como: Eugenio Derbez dice que aún le tiene coraje a su ex Victoria Ruffo por no dejarlo ver a su hijo José Eduardo

“Sammy Pérez era uno de nosotros” “Sammy se ganó el cariño y la admiración de la gente, con su gran carisma. Él nos enseñó que se puede estar siempre contento sin importar nada; que se puede cantar y bailar sin motivo alguno; nos enseñó con su vida, el mejor ejemplo de inclusión”. Archivado como: Eugenio Derbez dice que aún le tiene coraje a su ex Victoria Ruffo por no dejarlo ver a su hijo José Eduardo Antes de despedirse, Eugenio Derbez dejó en claro que el comediante mexicano “no era diferente”, sino que “era uno de nosotros”, descartando de esta manera que padeciera alguna enfermedad por su manera de hablar. Una gran cantidad de famosos reaccionaron a esta publicación expresando sus condolencias.