En los comentarios, Eugenio Derbez comentó lo siguiente: “¡Te parecías a Selena!”, comentó sorprendido, a lo que varios seguidores algo indignados afirmaron que no: “No digas esas cosas, nada que ver”, “Parece, pero viéndola directamente no”, “Selena es una de las mujeres de más hermosas, su mujer no está mejor que Selena”.

Como se mencionó en el anterior párrafo, su esposo, el comediante mexicano Eugenio Derbez no pasó para nada desapercibida este álbum, ya que no dudó ni un segundo en comentar el supuesto gran parecido que tenía la cantante de ‘Sentidos Opuestos’ con la fallecida cantante y reina del Tex Mex, Selena Quintanilla.

“Nada que ver, Selena no era muy bonita como Ale, digan lo que digan Selena no era muy bonita, eso sí, tenía un cuerpo espectacular”, “Totalmente de acuerdo, yo también pensé que era Selena, hasta que vi el nombre de Ale”, “JAJAJ vea bien su esposa esta guapa pero no se parece a Selena “, fueron otro de los comentarios que se respondieron al comediante.

Las cosas no terminaron ahí, ya que más comentarios se comenzaron a dividir todo después de que Eugenio Derbez argumentara que para él su esposa Alessandra Rosaldo se parecía a Selena Quintanilla, algo que no pareció agradarle a alguno de los internautas de esta rede social:

“Wow, además estas más guapa ahora que antes”, “¿Destrócenme por quéeee? Si encima de todo te ves preciosa y estás idéntica”, “Te amo, has pagado derecho de piso”, “Estas divina, siempre lo has estado”, “Pues la alumna ha superado a las maestras, y además guapísima como siempre”. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Alessandra Rosaldo sí se parecía a Selena Quintanilla? PUEDES VER LA PUBLICACIÓN AQUÍ

EL COMEDIANTE MEXICANO DESTROZADO TRAS EL FALLECIMIENTO DE ‘BENITO’

“Hola, Octavio, ¿cómo estás? Te iba a decir que me da mucho gusto saludarte, cosa que es cierto, pero no en estas circunstancias, por supuesto, no sabes lo triste que estoy y que he estado estos días por todo lo que ha pasado. No paro de pensar en Octavio (Ocaña), no paro de leer las noticias y de ver todo lo que ha pasado y estoy muy enojado”.

En este mismo mensaje que Eugenio Derbez le mandó al papá de Octavio Ocaña, el actor comentó que se siente impotente ante todo lo que ha visto y leído, además de que no puede creer que todo esto haya sucedido: “Sí yo me siento así, no me quiero ni imaginar cómo te sientes tú”.