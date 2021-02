“Mucha gente me pregunta, que yo por vivir en los Estados Unidos les puedo explicar lo del Impeachment a Donald Trump, ¿que significaba?, cual seria el equivalente en español, les voy a explicar es muy fácil”, dijo el comediante.

Esta vez no fue la excepción, y es que en una grabación Eugenio Derbez, aparece utilizando el traductor de su computadora para explicar qué significa el Impeachment.

REACCIÓN DE SEGUIDORES

Hasta el momento la grabación de Eugenio Derbez, ha obtenido una gran respuesta de parte de los internautas, teniendo más de 5 mil comentarios y más de un millón de reproducciones.

Incluso junto a la publicación, el comediante dejó como encabezado que iba a arrobar al expresidente, pero cabe recordar que le fueron suspendidas todas sus redes sociales.

Algunos estaban esperando ansiosamente una buena explicación y terminaron en risas: “Yo muy atenta esperando la explicación eres genial! Saludos desde Guatemala “, ” No he oído mejor traducción al término impeachment”.

“Grande Eugenio, me encantaría algún día ser un Gran actor como tú, me has estado inspirando desde hace ya tiempo y quiero seguir tus pasos espero algún día conocerte”, dijo otro usuario.

“Yo súper seria escuchando su explicación hasta que empezó a decir lo del durazno,”, “Ya no sé si hablas en serio o es broma, ya contigo no se sabe. Asi que quede igual con la duda. Gracias!”, “yo amo a Derbez, es uno de mis actores favoritos y su familia es muy parecida a la mía. Ahora, esto es un tema político serio, ya debe ser maduro por un momento.”, fueron algunos de los comentarios.

