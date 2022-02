Eugenio Derbez cuenta toda la verdad

Cuenta cómo fue que se planeó la boda falsa con Victoria Ruffo

¿Para qué fue en realidad esta boda? ¡Revela toda la verdad! Tras el tremendo escándalo protagonizado hace un par de años por Victoria Ruffo Eugenio Derbez sobre una supuesta boda falsa, el comediante mexicano, en entrevista con Yordi Rosado, revela toda la verdad en torno a esta polémica, y sostiene que este episodio es “uno de los más tristes de su vida”. Fue en el año de 1989 cuando Victoria Ruffo y Eugenio Derbez se conocieron en el set de grabación ‘Simplemente María’, en donde la actriz y la madre del actor, la señora Silvia Derbez participaban. Tras esto, comenzaron una relación y de ese amor nació su hijo José Eduardo Derbez. Eugenio Derbez cuenta la verdad sobre la boda falsa con Victoria Ruffo Lamentablemente las cosas no terminarían nada bien, ya que a los 4 años de haber estado juntos, Eugenio Derbez y Victoria Ruffo dieron por terminado su relación, en medio de un sinfín de polémica, la cual radico de una supuesta boda falsa, en donde la actriz asegura fue hecha por Eugenio. Y es que Victoria Ruffo, durante mucho tiempo, sostuvo que ella había sido engañada por Eugenio Derbez con esta celebración, a lo que el actor siempre afirmó no era verdad. A varios años de esto, Derbez vuelve a retomar este tema y sorprende al revelar que Victoria sí sabía de esta boda falsa y hasta contó cómo fue que sucedieron las cosas.

“Es un tema que me duele mucho” Durante una entrevista con el conductor mexicano Yordi Rosado, el actor Eugenio Derbez reveló toda la verdad y por primera vez contó cómo fue que se llevó a cabo esta boda falsa, la cual asegura que Victoria Ruffo sí conocía y hasta lo ayudó a planearla: “Esto lo voy a contar porque es un tema que de verdad me puede mucho, me duele mucho porque he cargado con esto toda la vida”. Tras esto, el actor comentó que cuando se iba a casar con Alessandra Rosaldo, le pidió a su hijo José Eduardo Derbez que por favor le dijera a su mamá que desmintiera el rumor de su engaño ante la boda falsa: “Quiero que hables con tu mamá y quiero que le digas que por favor diga la verdad. Habló con ella y le dijo (Victoria Ruffo) ‘No, no lo voy a hacer y hasta la fecha no lo ha querido hacer”.

“¿Cómo voy a engañar a alguien como ella?”; Eugenio Derbez asegura que Victoria Ruffo sí sabía de la boda falsa Eugenio Derbez contó que era imposible llevar un engaño de esa manera a Victoria Ruffo: “(En primera) No puedes engañar con eso, cuando ella ya era doña Victoria Ruffo, con todo el colmillo y la producción de una empresa, y yo apenas acababa de comprar mi primer coche” “¿Cómo voy a engañar y hacer una boda falsa con toda la gente importante que tiene ella alrededor, tú crees que su mamá y sus amigos no sabían?” le cuestionó Eugenio Derbez a Yordi Rosado durante su entrevista.

“Ella me dijo que nos casaramos”; Eugenio Derbez cuenta la verdad sobre la boda falsa con Victoria Ruffo Después de estas declaraciones, y tras haber pasado ya por una ruptura, la pareja intentó retomar su relación, y fue ahí en donde surgió el tema de casarse: “Cuando regresamos y empezamos a intentarlo de nuevo, ella me dice ‘bueno, ¿y que le vamos a decir a la prensa?’, le digo ‘no sé, no sé qué podamos decirle, tu eres la que sabes, yo no sé de esto”. “Y ella (Victoria Ruffo) me dice ‘pues vamos a casarnos, o sea vamos a decirle a la gente que nos vamos a casar y no tenemos por qué mostrarle el acta de matrimonio. Entonces vamos a decir que nos casamos y punto’, si acaso nos compramos unos anillos, y yo de ‘va”, rescata Eugenio Derbez durante su entrevista.

Era una ceremonia para entregarle los anillos Derbez comentó que los anillos que usaron habían sido comprados a fuera de un super mercado mexicano: “Fuimos ella y yo y pedimos unos anillos, los que sea, a la semana me marcan a mi teléfono y me dijeron ‘ya está sus anillos, joven’ Después de estas declaraciones, el comediante mexicano consideró que darle los anillos “así como así” a Victoria Ruffo no estaba bien, por lo que decidió preparar una sorpresa para ella, fue ahí en donde surgió esta boda falsa para entregarle los anillos: “Yo estaba dando mi show y fui con Luis Ernesto y le digo que no quería hacer esto así como si nada, a lo que él me da la idea de hacer una pequeña fiesta sorpresa”

Eugenio Derbez cuenta cómo fue la boda falsa con Victoria Ruffo “Entonces me puse a pensar y dije; ‘¿por qué no hacemos una fiesta de disfraces tipo como boda y ahí le entrego el anillo?, hacemos una ceremonia padre’, hablo con su familia, su familia lo sabía perfectamente, mi representante me dice ‘oye ¿y el vestido de novia? Te presto el de mi mujer”. Durante su entrevista, Eugenio Derbez iba contando poco a poco todos los detalles de su boda falsa con Victoria Ruffo, en donde contó que el menú habían sido hamburguesas y pizzas, mientras que el padre que oficializó esta de falsa ceremonia fue el actor Marcial Casale: “Victoria sabía quién era, lo conocía de años”

“Todo fue mucha risa en ese momento”; Eugenio Derbez cuenta la verdad sobre la boda falsa con Victoria Ruffo “Entonces la mando a citar, le hago la sorpresa, reúno uno que otro de nuestros amigos, y le digo a Victoria que tenía una cita de trabajo y que por favor me acompañara, la llevo con engaños, y cuando llegamos al lugar donde estaban todos los invitados, con una grabadora pusieron la marcha nupcial”. “Y entonces llega esta mujer y ve a todos sus amigos y todos de ‘sorpresaa’, llega mi representante con el vestido de novia para ella, ella se lo pone, se murió de la risa, llega Marcial Casale y empieza con su chamba como supuesto padre de la boda, nos declaran marido y mujer, nos paseamos por todo Reforma, y terminamos por comer en McDonald’s”.

“De ahí pudieron tomarlo como engaño” Para finalizar con sus declaraciones, en donde Eugenio Derbez hablaba de la boda falsa que organizó para entregarle los anillos a Victoria Ruffo, aseguró que en su momento para la actriz todo había sido algo muy lindo, pero cuando se separaron fue cuando las cosas comenzaron a cambiar drásticamente. “Cuando nos separamos, Victoria y yo, quiero suponer, poque esto no lo sé yo, yo creo que el abogado le ha de haber preguntado, ‘¿Cuándo se separaron?’ Y ella le ha de haber respondido que ‘no nos casamos’ y el abogado le ha de haber respondido, ‘Pero yo leí que se casaron’, a lo que ella le ha de haber dicho, ‘sí pero no fue de verdad esa boda’, entonces el abogado le responde ‘Pues ya está, lo vamos a demandar por daño moral diciendo que te engañó y de ahí fue”.

Eugenio Derbez asegura que Victoria Ruffo sí sabía de la boda falsa Eugenio Derbez terminó con su testimonio asegurando que por esa fiesta de disfraces que organizó simulando una boda fue que Victoria y su abogado vieron la oportunidad para demandarlo: “Era una fiesta para entregarle de una manera romántica los anillos, y he cargado con eso y hasta la fecha nunca había contado la historia completa”. “Ella utilizó esta fiesta para quitarme al niño, con un abogado, y argumentar que yo la había engañado”, mencionó el actor y comediante mexicano Eugenio Derbez ante la supuesta boda falsa con Victoria Ruffo. PUEDES VER LA ENTREVISTA COMPLETA AQUÍ