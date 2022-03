Eugenio Derbez y AMLO protagonizan ‘choque’ por Tren Maya

Presidente Andrés Manuel López Obrador acusa a artistas de recibir dinero

El artista confiesa la verdad de porqué lo hizo El mayor pleito del año lo protagonizó el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien acusó deshonestidad de artistas y científicos que participaron en la campaña para concientizar sobre las afectaciones ambientales del Tren Maya y entre ‘las patas’ se llevó al actor Eugenio Derbez quien ni tardo ni perezoso le contestó de una manera sorpresiva, conforme a información de Agencia Reforma y el portal El Imparcial. En conferencia desde Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló que los famosos, a quienes posiblemente pagaron, son sus adversarios y que los videos son una actuación. Eugenio Derbez, Rubén Albarrán, Natalia Lafourcade y Bárbara Mori son algunos de los artistas que participan en los videos de #SélvameDelTren. ¿DE QUÉ LOS ACUSÓ EL PRESIDENTE? “Existe también la deshonestidad en artistas, en científicos, intelectuales y es normal. A estos famosos o les pagaron o lo hacen por convicción, porque les molesta mucho lo que sucede en el País”. “Son adversarios nuestros”. López Obrador advirtió que Claudio X. González está detrás de la campaña.”Los mismos que se sienten afectados de la Riviera Maya que han destruido el medio ambiente”. “Algunos muy desinformados, yo creo que todos estaban leyendo, me recordaron políticos de antes (…) A estos famosos los pusieron a leer, quién sabe quién hizo los textos, quién financió también hay esa posibilidad de que les haya pagado”.

¿QUÉ EXPLICACIÓN DIO EL PRESIDENTE? "Algunos estaban ahí leyendo y muy claramente a uno lo ponen a leer y a decir que yo debería de conocer el País, yo creo que lo conozco un poco más que él, voy a presumir, ofrezco disculpas, perdón no creo que haya un mexicano que conozca todos los municipios de México, como el que les está hablando y ofrezco disculpas. Le hacen al guión, es una actuación y él lee". El tabasqueño dudó de la vocación ecologista de los artistas y consideró que participaron en la campaña por dinero. "Es más por dinero, porque están en contra de nosotros, tienen un pensamiento conservador, les molesta el nuestro y también por fama, porque yo recuerdo que un artista muy renombrado llegaba al Mar de Cortés para defender que no se extinguiera la vaquita marina, pero llegaba en yates se debe saber que los medios de transporte que más contaminan son los barcos".

¿DE QUÉ LOS ACUSÓ? "Hay de estos famosos que hacen publicidad, que cobran a empresas que destruyen el medio ambiente, pero al mismo tiempo cuestionan estas obras que son para beneficio de la gente, del pueblo". Tren Maya no destruye selva, es una brecha de 50 km.-AMLO El Jefe del Ejecutivo aseguró que la megaobra no destruye la selva, sino que se trata solo de un brecha de 50 kilómetros e informó que en toda la ruta del tren se sembrarán árboles que "dan flor". "No hay destrucción de la selva, es una brecha, cuando mucho, de 50 kilómetros de los mil 500. Y no es monte alto, no es selva, pero ellos no distinguen sobre eso. Pero a cambio de eso, porque tenemos que hacer la brecha, estamos sembrando en toda la ruta del Tren Maya 200 mil hectáreas de árboles y ya quedamos con el Secretario que en los mil 500 kilómetros del tren, de lado y lado van a sembrarse hileras de árboles que dan flor en toda la ruta del tren y se está reforestando".

¡SE DEFIENDE A 'CAPA Y ESPADA'! Quien no se quedó callado fue el actor Eugenio Derbez, quien de inmediato salió a defenderse y confesó toda la verdad sobre el motivo que lo impulsó a hacer ese tipo de comentarios. Sin vergüenza, el artista comentó que sobre todo lo hizo porque le tiene un gran cariño a su país, más que por algún compromiso económico o político. Fiel a su forma de ser, sin 'pelos en la lengua' el actor dijo lo siguiente: "A estas altura de mi carrera, no tengo la necesidad de que alguien me venga a pagar para decir algo", estas palabras las dijo durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva y aprovechó para dejar en claro que es apartidista y que se decidió por hacer algo por el país.

Eugenio Derbez AMLO: ¿DE QUÉ SE RÍE EUGENIO DERBEZ? Para rematar su comentario, el actor se refirió que él no recibe “sobres amarillos con dinero” y que todo lo que tiene se lo ha ganado con el sudor de su frente. Y agregó: “Yo me río, pero la gente puede checar mis redes sociales, me la vivo ayudando a los animales, la naturaleza. No es algo que inicié ahorita”. Y reiteró sus frases: “A estas alturas de mi carrera no tengo la necesidad de que venga alguien a pagarme unos pesos para que yo apoye cierto movimiento, cierto partido. Al contrario, soy apartidista, partidos van, partidos vienen y el país no cambia”.

Eugenio Derbez AMLO: ¿CÓMO SE SIENTE CON TODO ESTO? Entre tanto, aprovechó para expresar cómo se siente con esta situación: “Me duele que descalifiquen porque creo que el león cree que todos son de su condición. Yo no recibo sobres amarillos, yo no necesito eso. Me gano el dinero con el sudor de mi frente y esto lo hago por amor a México, punto”. Y agregó: “Aclaro que nadie nos contrató, nadie nos pagó. No hay bandera política. Yo siempre lo he dicho. No soy de ningún partido, ni del PRI, ni del PAN, ni de Morena ni de ninguno. Yo soy de México y estoy haciendo esto porque nos contactaron los ambientalistas, la gente local, en un grito de auxilio”.

Eugenio Derbez AMLO: ¿QUÉ ES EL TREN MAYA? El Tren Maya es un proyecto prioritario de López Obrador con una inversión de alrededor de 200.000 millones de pesos (unos 9.300 millones de dólares) para construir cerca de 1.554 kilómetros de ferrocarril en los cincos estados del sureste: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La obra ha sido criticada por algunas ONG y colectivos indígenas de la zona debido a su impacto ambiental en la región. El martes se declaró como zona de reserva natural al lago de Texcoco y cuestionó que quienes forman parte de esta campaña no se pronunciaron en contra de la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que estaba planeado en la zona y él canceló.