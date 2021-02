Eugenio Derbez confiesa que adoptará a 5 personas

400 mil solicitudes le llegan al comediante mexicano

Vuelve loca a toda la plataforma de Tik Tok

¿Se ha vuelto loco? Eugenio Derbez decide “crecer la familia” y mediante redes sociales, el comediante confirma que va a adoptar a 5 personas sin importar su raza, religión, género, etc., esta noticia volvió locos a toda la plataforma de TikTok.

Fue hace unos días cuando el comediante mexicano, Eugenio Derbez, mantenía en expectativa a los medios al informar que próximamente iba a llevar a cabo una adopción, aunque nunca dio más detalles.

Tras esto, el pasado 17 de febrero, el también actor mandó la convocatoria por la plataforma de TikTok para adoptar a 5 usuarios, los cuales formarán parte de su familia.

“Como nunca he tenido una familia normal, esta tampoco será una adopción normal” inició el protagonista de No se aceptan devoluciones.

“En pleno uso de mis facultades mentales, yo Eugenio, adoptaré a 5 tiktokers para formar parte de una adopción digital, para seleccionarlos, no me voy a fijar en su género, religión, ni en su cantidad de followers, en lo que sí me voy a fijar es en su talento”.

Posteriormente el mexicano dijo cuales serían las actividades que ellos harían a lado de Eugenio Derbez si llegaban a ser elegidos por él: “La convivencia con los tiktokers adoptados consistirá exclusivamente en crear videos juntos”.

Eugenio Derbez también reveló que se tomará el tiempo para revisar las solicitudes de los concursantes y que los ganadores iban a decirse el mes que entra, pidiéndole a los usuarios de TikTok que también etiquetaran a aquellos que creen convenientes para este proyecto.

Por otra parte, varios creadores de contenido de esta red comenzaron a lanzarse como candidatos, entre ellos Kunno, adoptado como “El Rey de TikTok”, Mariana Palacios, Karen Barrera entre muchos más, llegando un total de más de 400 mil solicitudes para el comediante.

Puedes ver el video en donde Eugenio Derbez afirma que va a adoptar a 5 personas aquí.