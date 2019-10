Estudiantes queman en Georgia libro sobre inmigrantes en Estados Unidos

Estudiantes de una Universidad en Georgia quemaron ejemplares de un libro que trata de los problemas de los inmigrantes cubanos para adaptarse a la cultura estadounidense, haciendo que la escritora, nacida en la ciudad de Hialeah, en Florida, cancelara su segunda visita a la universidad.

La autora Jennine Capo Crucet habló el pasado miércoles en la Georgia Southern University, ubicada en la ciudad de Statesboro, en el condado de Bulloch, al suroeste de Atlanta, en la cual algunos estudiantes de primer año habrían recibido la tarea de leer su novela “Make Your Home Among Strangers”.

Pero la lectura, al parecer, no agradó a todos, pues algunos estudiantes se mostraron hostiles durante una discusión acerca de si la gente blanca se beneficia con privilegios sociales, por lo cual quemaron ejemplares del libro de Capo Crucet en una parrilla para asar carne, según un vídeo en Twitter.

so after our FYE book’s author came to my school to talk about it… these people decide to burn her book because “it’s bad and that race is bad to talk about”. white people need to realize that they are the problem and that their privilege is toxic. author is a woman of color. pic.twitter.com/HiX4lGT7Ci

— elaina⭐️ (@elainaaan) October 10, 2019