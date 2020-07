Estudiantes extranjeros serán ayudados por la Universidad de Minnesota

La Universidad de Minnesota indicó que ayudará a los estudiantes extranjeros para que no se vean obligados a dejar el país

Esto ocurre luego de que ICE anunciara que los estudiantes debían cambiarse a una institución con cursos presenciales o abandonar el país

Los estudiantes extranjeros “no deberían ser penalizados” por las medidas de salud pública implementadas para controlar el virus, indicó la presidenta de la institución

La Universidad de Minnesota revisará sus planes para el próximo semestre para garantizar que los estudiantes extranjeros no se vean obligados a abandonar el país bajo las nuevas directrices de las autoridades federales de inmigración, de acuerdo con The Associated Press.

Las directrices anunciadas el lunes por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE en inglés) señalan que los estudiantes extranjeros deben abandonar Estados Unidos o ser transferidos a otra institución si sus universidades planean ofrecer clases completamente a distancia el próximo semestre.

Las directrices añaden más presión a las universidades para reanudar las clases presenciales incluso cuando los casos de coronavirus resurgen en varias partes del país.

También surgen en momentos en los que el presidente Donald Trump ha exigido que las escuelas y universidades reanuden las clases y regresen a la enseñanza presencial.

La Universidad de Minnesota ya planeaba ofrecer una mezcla de clases a distancia y presenciales. La presidenta de la institución Joan Gabel dijo en una nota enviada el martes a los estudiantes y miembros de la facultad que la universidad está revisando su enseñanza híbrida para el próximo semestre para que se puedan ofrecer clases presenciales cuando sea necesario para garantizar que los estudiantes extranjeros cumplan con las nuevas directrices.

Los estudiantes extranjeros “no deberían ser penalizados” por las medidas de salud pública implementadas para controlar el virus, escribió Gabel.

Los campus de la universidad en las ciudades de St. Paul y Minneapolis tenían alrededor de 6.100 estudiantes extranjeros el semestre pasado, o alrededor del 12% de los más de 49.000 alumnos.

Una pérdida de estudiantes extranjeros también ejercería presión sobre el presupuesto de la universidad debido a que esos estudiantes generalmente pagan matrículas más altas.

En un comunicado ICE dijo que “los estudiantes no inmigrantes bajo las visas F-1 y M-1 que asisten a escuelas que operan completamente en línea no pueden tomar una carga completa de cursos en línea y permanecer en Estados Unidos”, de acuerdo con la agencia Efe.

Según la nueva regla, los extranjeros matriculados en instituciones educativas en esa situación “deben salir del país o tomar otras medidas, como transferirse a una escuela con instrucción en persona para permanecer en un estatus legal“.

El anuncio generó rechazos entre académicos e investigadores como Denis Wirtz, del departamento de Química e Ingeniería Biomolecular de la Universidad Johns Hopkins, que dijo en un mensaje por Twitter que era una “época horrible” justo cuando se anunció que Harvard pondrá sus clases en línea.

El Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP) permite a los estudiantes extranjeros tomar sus cursos de primavera y verano 2020 en línea en respuesta a la pandemia de COVID-19. Sin embargo para el otoño las reglas cambiarán.