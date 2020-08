Georgia: Estudiantes de Gwinnett regresan a las aulas pese a la pandemia del coronavirus.

Para muchos padres el retorno a las aulas beneficia el aprendizaje a los estudiantes.

El Distrito Escolar de Gwinnet ofrece la modalidad en línea a los padres que así lo prefieran.

Estudiantes de las escuelas de Gwinnett del estado de Georgia iniciaron hoy el retorno a las clases presenciales tal y como lo había anunciado a través de un comunicado el Distrito Escolar hace unas semanas.

A tempranas horas del día, una reportera de Mundo Hispánico pudo apreciar a varios autobuses dirigirse por la zona metropolitana de Atlanta recogiendo los niños en sus hogares para trasladarlos a su respectivo centro de estudios.

En el trayecto, Mundo Hispánico entrevistó a una de las madres que se encontraba despidiendo a sus hijos y asegurándose que los pequeños lleven puesta su mascarilla.

“Confío en Dios que mis que mis niños no se van a contagiar, les dije que no se podían quitar el tapabocas ni reunirse con todos los amiguitos hasta que no se acabe el virus”, dijo Keila Bencosme.

Asimismo, Bencosme expresó sentirse segura de que el aprendizaje de sus hijos mejoraría con este retorno a las aulas porque contarán con la explicación de sus maestros que están capacitados.

“Uno como padres hace lo que puede para ayudar a los hijos con las tareas pero a veces es difícil porque no todos hablamos inglés”, agregó.

AJC reportó que a diferencia de años anteriores que los estudiantes salían de los autobuses aglomerados, el día de hoy salían uno o dos a la vez con su mascarilla puesta y caminaban tranquilamente hacia la escuela, manteniendo la distancia entre cada uno.

De igual manera, a ritmo de música alegre los profesores recibían a sus alumnos con mucho entusiasmo y los iban guiando hacia las aulas como si fuera el primer día de un año escolar normal muy diferente al que se vive hoy bajo la amenazas del coronavirus.

