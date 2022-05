Lo anterior fue revelado por un funcionario de Aduanas y Protección Fronteriza de EU, de acuerdo con Agencia El Universal. El policía también ofreció nuevos detalles sobre el tiroteo. The Washington Post reportó que los agentes de la Patrulla Fronteriza, usando un escudo, entraron al salón de clases.

“Le disparó al maestro y luego le disparó a los niños”, declaró Samuel Salinas en una entrevista exclusiva con ABC News. “Creo que me estaba apuntando a mí”, aseguró el pequeño. De acuerdo con el informe, una silla detuvo una bala que se dirigía hacia el.

¿Cómo se salvó Samuel Salinas del tiroteo en Uvalde?

De acuerdo con ABC News, Salinas de 10 años recibió un balazo que se alojó en su pierna. “Me hice el muerto para que no me disparara”, dijo el jovencito, quién después reveló que no fue el único que fingió estar muerto para salvarse del tirador Salvador Ramos.

Agentes dispararon y mataron al hombre armado después de que una decena de oficiales esperó afuera durante casi 50 minutos mientras los niños llamaban repetidamente al 911, suplicando por ayuda, reconoció la policía de Texas en una acalorada conferencia de prensa.