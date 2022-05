El sheriff Carmine Marceno destacó que los agentes actuaron de inmediato para investigar la amenaza de tiroteo masivo, pero no precisó mayores detalles del incidente. “¡Tendremos ley y orden en nuestras escuelas! Mi equipo no dudó ni un segundo… NI UN SEGUNDO, en investigar esta amenaza”, expresó.

“No es el momento de actuar como un pequeño delincuente”

Los detectives entrevistaron al chico de Florida, cuyo nombre no reveló el New York Post porque es menor de edad, y desarrollaron una causa probable para su arresto, acotó la policía. “Ahora no es el momento de actuar como un pequeño delincuente. No es divertido. Este niño hizo una amenaza falsa, y ahora está experimentando consecuencias reales”, manifestó el sheriff.

Tras el tiroteo que el pasado martes dejó a 19 niños y dos maestras muertas en una escuela de Uvalde, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, pidió el sábado 28 de mayo que se prohíban las armas de asalto en el país. “Sabemos lo que funciona para solucionar esto, y la solución incluye una prohibición de las armas de asalto”, aseveró.