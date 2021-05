Además, amplía la oportunidad de estudios para aquellos que no residen en el estado o ciudad donde se ubica la universidad y que no tienen los medios para desplazarse hacia estos lugares.

Con la llegada de la pandemia, esta universidad ha expandido sus opciones con la consigna de que el Covid ha moldeado la realidad, pero no ha detenido el avance de la humanidad. Sin duda, una gran opción para conseguir un título universitario.

Gracias a los avances tecnológicos y pedagógicos, ya no es necesario acudir a un campus para obtener los créditos necesarios que permitan acceder a un título universitario, y Azusa Pacific University se ha especializado en ellos.

No importa la edad de los estudiantes, pues la oferta académica online contempla desde títulos de grado hasta educación continua, por lo que será posible acceder a estudios de posgrado, doctorado y especialización.

Una gran ventaja de esta universidad es que no solicita el pago por solicitud, además de que cuenta con una política de gastos nulos en libros de texto, así como una oferta de descuentos especiales para los estudiantes.

La Universidad de Maryland en línea quizá no ofrezca una variedad de cursos tan amplia como la de otras universidades, pero en su catálogo hay más de 90 opciones de estudios para obtener certificados,posgrados, doctorados y especializaciones.

El Rochester Institute of Technology es una excelente opción para optimizar el tiempo y los recursos invertidos en la obtención de un grado académico, y cuenta con más de 500 programas virtuales.

Además, ofrece webinars y cursos de instrucción complementaria para aquellos que no pueden acceder a clases presenciales; de hecho, han resaltado esta característica como un factor diferenciador al momento de la entrada al mercado laboral.

La Universidad del Estado de Washington no hace distinción entre sus estudiantes en línea y aquellos que cursan estudios dentro del campus; así, al obtener el diploma, se accede también al prestigio de esta importante universidad.

15 University of the People (gratuita)

La University of the People ofrece grados en línea para los estudiantes que deseen obtener sus títulos de manera accesible y sin necesidad de transportarse hasta un campus, manteniendo un enfoque colaborativo para alcanzar el éxito.

Mediante un programa Tuition-Free, University of the People acerca los estudios académicos a aquellas personas que no cuenten con los recursos monetarios para concretar sus estudios de universidad.