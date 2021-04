Filtran las supuestas reglas que tiene el matrimonio entre Eduardo Capetillo y Biby Gaytán

Según el programa ‘De Primera Mano’, el actor y cantante es muy celoso

¿Biby Gaytán vive sometida por su esposo? A Eduardo Capetillo siempre se le ha tachado de celoso, por lo que no resulta extraño que ahora se hayan filtrado supuestas reglas que le ha puesto a Biby Gaytán e incluso a sus hijos para establecer una ‘unión familiar’ más asertiva aunque resultan ser exageradas. El programa ‘De Primera Mano’ compartió un video en donde Eduardo Capetillo decía cuáles eran los secretos para curar tanto tiempo de matrimonio estable con Biby Gaytán, pero después, uno de los conductores del show reveló lo que sucedió cuando una vez se encontró con la pareja. page break Eduardo Capetillo manifestó su ‘secreto’ con Biby Gaytán “No hay ningún secreto, es algo completamente opuesto a un secreto, es transparencia, la fuerza más transparente que existe en el universo es el amor, esa es tan grande y tan poderosa que los científicos no han podido medir, han podido medir la intolerancia, la lujuria, la frustración, pero el amor no, porque es tan grande que no se puede medir”, manifestó. Pero el actor dijo que el principio básico para que una relación sea duradera es el amor y que esté y no se acabe lo que aparentemente sucede entre él y Biby Gaytán: “Muchas cosas, son 28 años juntos, hemos vivido cosas muy complejas, desde pérdida de seres queridos, desde tener que estar lejos el uno del otro por cuestiones de trabajo que es algo que no nos gusta…”, expresó.

Biby Gaytán y Eduardo Capetillo llevan 28 años juntos como pareja Para el esposo de Biby Gaytán, han sido más fuertes los momentos buenos que ha tenido con su mujer: “Han sido los más, los que hemos compartido como pareja, con vacaciones, con nuestros hijos e incluso en viajes de trabajo, he vivo momentos muy puntuales de satisfacción”, aseguró. Pero ante los señalamientos de que Eduardo Capetillo es celoso, ¿será que pronto Biby Gaytán se anime a hablar y a decir si es verdad o no? El actor y cantante dijo lo que viene: “Lo que venga será bienvenido con todo el amor del mundo, bueno, regular o malo, que no es malo, luego hay cosas que nosotros interpretamos como malas, pero son grandes aprendizajes y grandes joyas que nos regala la vida”, precisó.

“Mi Dios no castiga”, aseguró Eduardo Capetillo Como el hombre de fe religiosa que es, el esposo de Biby Gaytán considera que en un futuro si se le ‘viene algo malo’, no lo considerará un castigo porque su Dios no lo trata mal: “Mi Dios no castiga, no es castigador, mi Dios es bueno y tiene deparadas para mí cosas maravillosas aunque de momento yo lo sienta como un punto de fricción extremo donde a base de las herramientas que la vida me ha dado, sabré salir adelante”, finalizó. El problema vino cuando, uno de los conductores de ‘De Primera Mano’, reveló las exageradas medidas de relación que supuestamente tienen Eduardo Capetillo y Biby Gaytán con el fin de que su matrimonio funcione y dure, por lo que la gente no daba crédito a lo expresado.

“No la deja hablar con nadie más de 10 minutos”, una de las ‘reglas’ de Eduardo Capetillo ¿por celoso? “Sí está padre y se escucha bonito lo del matrimonio pero la verdad es que sí tienen sus reglas y yo las sé muy bien, les voy a platicar, fíjate que una vez fui a Mist (una obra de teatro) y ya ves que Chacho Gaytán (hermano de Biby) está ahí, fue Biby y tenemos una amiga en común y de repente me enteré de las reglas de convivencia…”, precisó el comunicador. Y añadió: “Ellos tienen un acuerdo de que cuando conocen a una persona, se acerca de una persona que no es del núcleo familiar, no pueden hablar más de 10 minutos con una persona desconocida, te lo juro, Biby Gaytán no puede hablar más de 10 minutos ni hombre ni mujer porque quieren mantener ese núcleo cerrado…”, aseguró el conductor de ‘De Primera Mano’.

Las supuestas estrictas reglas aplican también para los hijos de la pareja Pero las reglas del matrimonio, también aplican para sus hijos, según expresó el conductor: “No pueden hablar más de 10 minutos con desconocidos, siempre que están conviviendo tienen que estar juntos todos, si se va uno, se van todos, cuando una mujer va al bao van todas para cuidarla, en este rollo de cuidarse y protegerse, suena friki pero les ha funcionado”, aseguró. Para los conductores del programa, Biby Gaytán ha aguantado muchas cosas que no ha ventilado por la privacidad que siempre ha tenido con su relación con Eduardo Capetillo a quien tachan de celoso, y resultó sorpresivo que hace un año haya llorado en un concierto junto a su hijo pidiendo perdón por los problemas de alcoholismo y adicciones que tuvo.

La gente tacha de celoso a Eduardo Capetillo, ¿Biby Gaytán es víctima? La gente opinó sobre el tema: “Y en verdad que ella cuando joven tan guapa hermosa y sexy tremendo cuerpazo y cara hubiera podido llegar demasiado lejos y sin embargo lo dejó todo por amor y siguió reglas yo la admiro y suerte para toda su familia”, “Él no la deja hablar con nadie, celoso, inseguro. Pero si ella le acepta eso se acostumbró yo no aceptaría nada de eso”, “Ella vio a su marido en los vicios y sufrió porque no lo podía sacar de eso, pero si así lo quiso soportar es muy su bronca”. “Solo Biby lo soporta con sus celos absurdos que ni siquiera le permite un beso en telenovela”, “Cuando se ve una pareja que dura mucho es porque una de las dos personas le está aguantando las Mier… al otro y normalmente es la mujer la que aguanta sólo por tener una familia aparentemente perfecta”, “Ay ya el celoso y machista, y la otra decidió que así lo quería pues muy su matrimonio”, comentaron las personas en el video. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LO QUE DIJO EDUARDO CAPETILLO

Biby quiere una fiesta con 1400 invitados La familia Capetillo estrenó su programa, el reality, y en el primer episodio se mostró como un deseo de la cantante Biby Gaytán puso furioso a su esposo, Eduardo Capetillo quien no tardó en reclamarle y decirle “es una insensatez esto que estás haciendo”, por los planes de celebración de aniversario. En el primer episodio, se puede ver a los Capetillo-Gaytán en su racho en el municipio de Ocoyacac, en el Estado de México. Todo pintaba como un día normal, Eduardo y su primogénito estaban con los caballos, mientras que Biby y su hija Ana Pau, esperaban muy emocionadas unas visitas.

Eduardo Capetillo molesto: Llegaron los wedding planners A quienes esperaban Biby y su hija eran nada más ni nada menos que Jaime González y Alfonso Helfon, los wedding planners más reconocidos de México, pues la cantante quiere celebrar sus 26 años de casada a lo grande, y como por culpa de la pandemia su boda de plata se vio afectada, este año Gaytán sí quiere echar la casa por la ventana. En las escenas se puede ver a una Biby Gaytán emocionada contándole a Jaime González y Alfonso Helfon todas las ideas que tiene para su gran festejo mientras recorren todo el rancho. Los expertos en boda empiezan a comentarle a Biby y a su hija lo que harán para tener el lugar listo para la celebración.

El cantante enojado: ‘Es una insensatez es esto que estás haciendo’ Los expertos en boda sugieren cambiar el color amarillo del lugar por uno blanco, para que se vea más elegante y espacioso, además le dicen que ese color ya pasó de moda, a lo que Biby responde: “eso siempre me lo dice Ana Pau, verdad que sí hija”, expreso la famosa. Mientras ellos siguen con la plática, detrás de ellos Eduardo y su hijo mayor no dan crédito a lo que escuchan y sus caras de molestia antes los posibles cambios que le harán al rancho hace que padre e hijo adopten una actitud de enojo, sus caras largas delatan su descontento.